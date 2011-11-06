YouTube'dan canlı hac yayını

T24 - Mekke ve Medine'ye gelen 100 bini Türk yaklaşık 4 milyon Müslüman'ın hac yolculuğu YouTube'dan canlı yayınlanıyor.



Hac farizasının yerine getirmek için Mekke'de bulunan milyonlarca Müslümanın yolculuüğu sürüyor. Hacı adayları Müzdelife'de nohut büyüklüğünde taş topladıktan sonra, akşam ve yatsı namazlarını cem ett ve gece yürüyerek Mina'ya şeytan taşlamaya gitti.



Yaklaşık 7-8 kilometrelik yürüyüş sonrası Cemarat'a ulaşan adaylar, büyük şeytan olarak anılan cemreye her biri kötü davranıştan kurtulmayı sembolize eden 7 taş attı. Milyonlarca kişinin akın etmesine karşılık alınan güvenlik önlemleri nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmadığı gözlemlendi.



Dün öğleyle ikindi namazlarından sonra Türk hacı adaylarına eşlik eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, vakfe duası yaptı. Arafat’ta yaklaşık 100 bin Türk hacı adayı, aynı anda “amin” diyerek Görmez’in duasına katıldı. Görmez, duada şehit ve gazilerin yanında depremde Van ve Erciş’te hayatını kaybedenlerle, Afrika’da açlıkla mücadele edenlere de yer verdi.



Bu arada hacı adaylarının kutsal yolculuğu internetten canlı yayınlanıyor. Google’ın sahip olduğu YouTube video paylaşım sitesi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünyada milyonlarca insan youtube.com/hajjlive adresinden bu olayı izleyip yorum yapabilecek” dendi.



