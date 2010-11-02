-YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - YouTube yetkilileri, siteye erişim engelleme kararının, Türkiye'de İnternet Kurulu tarafından Almanya'da bulunan bir şirketin mevcut ''otomatik telif hakları şikayet'' mekanizmasını kullanarak, YouTube.com'dan söz konusu videoları silmesi sonucunda kaldırıldığını belirterek, bu videoların telif hakları politikasını ihlal etmediği sonucuna varıldığını ve videoların Türkiye'den ulaşılamayacak bir şekilde yeniden siteye yüklendiğini bildirdi. YouTube yetkilileri yazılı açıklamalarında, geçtiğimiz haftasonu YouTube hakkındaki erişimi engelleme kararının Türkiye'de mahkeme tarafından kaldırıldığı ve Türkiye'deki kullanıcıların 2 yılı aşkın süre sonrasında tekrar siteye erişim olanağına sahip oldukları hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: ''Erişim engelleme kararı, küresel çapta bir hizmetimiz olan YouTube.com'da bulunan, Türkiye kanunları kapsamında yasalara aykırı sayılan fakat halihazırda Türkiye'deki kullanıcıların erişimine kapatmış olduğumuz bir takım videoların global olarak siteden kaldırılması talebi sonucunda işleme konmuştu. Bu talebi, Türkiye kanunlarının Türkiye dışında geçerli kılınma zorunluluğu olmadığına inandığımızdan geri çevirdik. Erişim engelleme kararı, Türkiye'de İnternet Kurulu tarafından Almanya'da bulunan bir şirketin mevcut 'otomatik telif hakları şikayet' mekanizmasını kullanarak, YouTube.com'dan söz konusu videoları silmesi sonucunda kaldırılmıştır. Konuyu araştırdığımızda, bu videoların telif hakları politikamızı ihlal etmediği sonucuna vardık ve videolar Türkiye'den ulaşılamayacak bir şekilde yeniden siteye yüklendi. Türkiye'deki kullanıcılarımızın YouTube'a sorunsuz bir şekilde erişmeye devam edebilmelerini diliyoruz.''