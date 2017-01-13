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Bilim / Teknoloji

Youtube'da 'ücretli yorum yazma' dönemi

Ücretli yorumlar en üstte görülecek

13 Ocak 2017 22:17

Popüler video paylaşım servisi YouTube'da ücretli yorum yazma dönemi başlıyor. 
Dünyanın popüler video paylaşım sitesi YouTube, canlı yayınları izlerken yorumlarını ön plana çıkarmak isteyen kullanıcılar için 'Süper Sohbet' yani 'ücretli yorum yazma'  özelliğinin başlayacağını duyurdu.

Youtube'da yapılan canlı yayınları izleyen kullanıcıların en büyük şikayeti, yaptıkları yorumların diğer yorumlar arasında hızlıca kaybolması ve bu nedenle yayıncının yorumu görememesi.

Youtube'un duyurusunu gerçekleştirdiği 'Süper Sohbet' özelliği ile birlikte, yayın sırasında yorum yapan kullanıcılar belirli bir ücret ödeyerek yorumun sohbet kutusunun üst kısmında sabit kalmasını sağlayabilecek. Bu sayede yayıncının yanı sıra canlı yayını izleyen herkes yapılan yorumu görecek. 

Yorumunun 2 dakikadan 5 saate kadar sohbet kutusunda sabit olarak kalmasını sağlayabilecek olan kullanıcılara, aynı zamanda ücret arttıkça tek seferde daha fazla karakterde mesaj yazma imkanı sunulacak.

Yorumunuzun yapılan bir canlı yayın sırasında 2 dakika boyunca sabit olarak kalmasını istiyorsanız 2 dolar, 5 saat boyunca kalmasını istiyorsanız ise 500 dolar ödemeniz isteniyor.

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