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Bilim / Teknoloji

"Youtube'da bir milyondan fazla takipçisi olan kaç Türk var?"

"Televizyon kanallarındaki en baba starlardan bile fazla izleyicisi olan “Youtuber”lar var..."

18 Kasım 2017 11:34

Google’un Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez "Türkiye'de Youtuber sayısı 45’i geçtiğini söyledi.

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'ün "Bacım daha ne kadar sürecek bu başörtü ‘mağduriyetizmi" başlığıyla (18 Kasım 2017) yayımlanan yazısında Hiçsönmez'in ifadelerinin yer aldığı bölüm şöyle:

Youtube'da bir milyondan fazla takipçisi olan kaç Türk var?

Dün Google’un Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez’den öğrendim.

YouTube’un Türkiye’deki Youtuber sayısı 45’i geçmiş...

Bu demektir ki Türkiye’de tek başına televizyon kanalı gibi olan 45 genç insan var.

Dijital çağın en güzel yanı bu...

Bu devirde kimse padişah değil...

Televizyon kanallarındaki en baba starlardan bile fazla izleyicisi olan “Youtuber”lar var...

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