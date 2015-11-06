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Bilim / Teknoloji

YouTube’a sanal gerçeklik özelliği geldi

Videolar, 3 boyut hissi vererek ortamı daha iyi gösteriyorlar

06 Kasım 2015 11:56

Dünyaca ünlü video paylaşım ağı Youtube'daki bütün videolara, sanal gerçeklik gözlüğü ile izlenebilme özelliği geldi. Sanal gerçeklik gözlükleri, videolara 3 boyut hissi vermeleri ve bulunulan ortamı daha iyi gösterebilmeleriyle dikkat çekiyor. 

Al Jazeera'nin haberine göre, YouTube, Android uygulamasına getirdiği yeni bir özellik sayesinde site üzerinde yüklü bulunan bütün videolar sanal gerçeklik gözlükleri ve diğer benzer aksesuarlarla izlenebilecek. Uygulama üzerinde bulunan ayarlara girildiğinde ortaya çıkan yeni özellik bütün videoları sanal gerçeklik videosu gibi gösterebilme imkanı sunuyor. 

Bu şekilde kayıt edilmemiş videolarda bile kullanılabilen yeni özellik sanal bir şekilde bu hissi sağladığı için gerçekten bu şekilde kayıt edilmiş içeriklerdeki gibi bir etki olmuyor. Ancak  yine de sanal gerçeklik hissine yakın bir etki elde edilebiliyor. 

Videoları izleyebilmek içinse Google’ın geliştirdiği ve CardBoard adını verdiği kartondan gözlük ya da benzeri bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Samsung ve benzeri birkaç firmanın bu tip özel gözlükleri de satılıyor. Bu gözlüklerle de sanal gerçeklik videoları izlenebiliyor. 

Yeni özellik şimdilik sadece Youtube'un Android uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu özellik kısa bir süre sonra iOS uygulamasına da gelecek. 

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