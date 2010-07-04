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Yaşam

YouTube'a 'kaçak' giriş yolları da kesiliyor

Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Youtube'a ulaşmayı sağlayan 44 IP adresine erişimin engellenmesi kararına yapılan itirazı "Site Kanunu'na aykırı" diyerek reddetti.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Youtube'a ulaşmayı sağlayan 44 IP adresine erişimin engellenmesi kararına yapılan itirazı "Site Kanunu'na aykırı" diyerek reddetti.
    
YouTube’a Atatürk’e hakaret içeren videolar yayımlandığı gerekçesiyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 5 Mayıs 2008’de erişim engellendi.

Ancak aradan geçen sürelerde yeni IP adresleri sayesinde söz konusu siteye erişim mümkün olabildi.

Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Savcı Kürşat Kayral, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) başvurarak, YouTube’a erişimi sağlayan yeni IP adresleri olup olmadığını sordu.

TİB de söz konusu siteye erişimi sağlayan 44 yeni IP adresinin tespit edildiğini bildirdi.

Savcılık TİB’den gelen bilgiler doğrultusunda 44 yeni IP adresine erişimin engellenmesi istemiyle ek karar çıkarılması için Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, bu talebi yerinde görerek, Youtube’a girmeyi sağlayan 44 yeni IP adresine erişimin engellenmesi yönünde karar verdi.

Mahkemenin bu kararına İnternet Teknolojileri Derneği (İNTED) itiraz etti.

Radikal gazetesinin haberine göre; itirazı değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Hayri Keskin karara yapılan itiraz reddetti.

Kararın gerekçesinde söz konusu sitenin kanuna aykırılığının sürdüğü belirtilerek “Mahkememizce verilen ek karar gereğince, Youtube avukatı ve İnternet Teknolojileri Derneği tarafından yapılan itiraz, sitenin kanuna aykırılığa devam ettiği bahisle itirazlar yerinde görülmeyerek reddine karar verilmiştir” denildi.

İtirazın reddedilmesi ardından, dosya incelenmek üzere Nöbetçi 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.


 

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