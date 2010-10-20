-YOUTUBE'A ERİŞİM YASAĞINA ÇÖZÜM ARANIYOR TBMM (A.A) - 20.10.2010 - Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) Fethi Şimşek, Youtube'a erişim yasağıyla ilgili kanundan kaynaklanan sorunların çözülmesi için Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını söyledi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl başkanlığında toplanarak, ''Elektronik Bağımlılık ve Mücadele Metotları'' konusunu ele aldı. Bilgisayar başından kalkmayan bir neslin obezite tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Erdöl, ülkenin her köşesine ADSL götürdüklerini ancak bununla beraber tehlikelerin de o derece büyüdüğünü kaydetti. AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, kaybolan bir çocuğun cep telefonu ve kredi kartı taşıması halinde bulunma ihtimalinin yükseldiğini, bu yönden yararlı olduğunu ancak telefon ve kredi kartının aynı zamanda bağımlılık da yarattığını ifade etti. Elektronik bağımlılığın her zaman gündemde olması gerektiğini kaydeden Ünüvar, aile hekimlerinin bu konuda devreye sokulabileceğini söyledi. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşen Gürcan, internet servis sağlayıcıların sorumluğunun olması gerektiğini belirtti. Yerli koruyucu yazılımların teşvik edilmesi ve ailenin bilgilendirilmesiyle ilgili çalışma yapılmasını isteyen Gürcan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derslere internet güvenliği konusunun yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Gürcan, ''Çözüm bulabiliriz çünkü sorunun henüz göbeğinde değiliz, başındayız'' dedi. Numune Hastanesi AMATEM Klinik Şefi Nesrin Dilbaz, internet bağımlısı olan bir çocuğun ileride madde bağımlısı olması yönünden de risk altında olduğunu kaydetti. Çocukların haz almayı kolay yoldan seçmeyi deneyeceğini ifade eden Dilbaz, internetin zamanında ve yerinde kullanılırsa son derece yararlı, bu şekilde kullanılmasının ise son derece zararlı olduğunu anlattı. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de risk altında olduğunu belirten Dilbaz, siber ilişkiler yüzünden bir çok evliliğin sona erdiğini kaydetti. Dilbaz, ''Bu sorun, yaş, cinsiyet tanımıyor'' dedi. Dilbaz, geçen sene AMATEM'E bağımlılıktan yatan 18 yaş altı çocukların yüzde 52'sinin eroin bağımlılığından yattığını söyledi. Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, belli bir yaş grubu üzerinde olanların ''dijital göçmen'' olduğunu kaydetti. Güvenli internet kullanımında tek değişkenin aile olduğunu dile getiren Odabaşı, güvenli internetle ilgili kampanyaların artırılması ve internet kafelerin ''sağlıklı yerler haline dönüştürülmesi'' gerektiğini ifade etti. İki kızı olduğunu ve onlar 17 yaşına gelen kadar evine internet sokmadığını belirten Odabaşı, şunları söyledi: ''Öncelikle bu ülkede milli eğitim sisteminin ele alınması gerekir. Devlet, milli eğitim eliyle çocuklara taciz yapmaktadır. Obezite tehlikesi bu sistemin içinde var. Sistem, oynamak isteyen bir çocuğu oynatmıyorsa, bu çocuğu taciz etmektir. Hımbıl, kassız, sadece beyinlerden oluşan bir kuşak oluşacak. Geliştirici değil bastırıcı bir eğitim sistemimiz var.'' ''İnternetin yasakçı zihniyetten kurtulması lazım'' diyen ve Youtube yasağına değinen Odabaşı, ''Şu utanç tablosundan kurtulalım'' dedi. -SUÇLAR YENİDEN DÜZENLENİYOR- Telekomünikasyon İletişim (TİB) Başkanı Fethi Şimşek, Youtube'u kapatanın kendileri olmadığını söyledi. Erişim engellenmesinin hakim kararıyla alındığını anımsatan Şimşek, kanundan kaynaklanan sorunların çözülmesi için Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını söyledi. Katalog suçlarının yeniden düzenlenebileceğini, azaltılabileceğini belirten Şimşek, çalışmalarının da bu yönde olduğunu bildirdi. Bir soru üzerine, web sayfası yerine uzantının erişime engellenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını dile getiren Şimşek, ayrıca zaten bunun bir sansür olacağını düşündüklerini dile getirdi. Şimşek, ''Kumar, içki, uyuşturucuyla mücadelede aile bizim yanımızdayken elektronik bağımlılık konusunda aileyi yanımızda göremiyoruz. Aile, bu konuda çocuklardan önce eğitilmesi gereken bir birim. Hatta ailenin bu bağımlılığı kolaylaştırdığını düşünüyorum'' dedi. Şimşek, internet kafelerle ilgili mevzuat olduğunu ancak denetlenmeler konusunda sıkıntı bulunduğunu söyledi. TİB İnternet Daire Başkanı Osman Şen, Türkiye'de internet kullanımına ilişkin bilgi vererek, bilgisayar oyunlarına yönelik yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.