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Yaşam

YOUTUBE'A ERİŞİM YASAĞI KALDIRILDI ANKARA (A.A)

30 Ekim 2010 20:55

-YOUTUBE'A ERİŞİM YASAĞI KALDIRILDI ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Video paylaşım sitesi Youtube'a erişim yasağının kaldırılmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Kürşat Kayral, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilim Suçları Büro Amirliği'ne yazı yazarak Youtube'un kapatılmasına gerekçe olan ve Atatürk'e hakaret içeren dört videonun siteden kaldırılıp kaldırılmadığını sordu. Emniyetten söz konusu videoların kaldırıldığına yönelik cevap alan Kayral, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 9. fıkrasına dayanarak Youtube'a erişimin engellenmesi kararının kaldırılmasına karar verdi. Savcı, siteye erişimin serbest bırakılması için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gerekli yazıyı yazdı. Youtube erişim, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla 5 Mayıs 2008'den beri engelleniyordu.

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