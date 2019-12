-YOUTUBE'A ERİŞİM YASAĞI BURSA (A.A) - 11.07.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, internet sitesi Youtube'a erişim yasağıyla ilgili olarak, ''Buradaki hassasiyet, eğer önlem alınmazsa Türkiye'deki her vatandaşın da başına gelebilecek ve ciddi sıkıntılar getirebilecek bir hassasiyettir'' dedi. Bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya gelen Acarer, gazetecilere, Youtube'a erişimin engellenmesi ve şu anki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konunun sektörde de kamuoyunda da tam olarak bilinmediğini belirten Acarer, Youtube ile ilgili kararın yaklaşık 26 ay önce bir mahkeme tarafından, Atatürk ile ilgili bir kanuna muhalefet nedeniyle alındığını anımsattı. Acarer, yargının kararının uygulandığını, süreç içinde Yuoutube yetkilileri ve Yotube'un sahibi olan Google şirketi ile birçok kez görüşmeler yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu görüşmelerin bir kısmına ben de katıldım. Bir kısmını sayın Ulaştırma Bakanımız da bizzat yaptı. Türkiye, bu konudaki önerilerini, görüşlerini Google yetkilileriyle paylaştı. Türkiye'nin Youtube veya sahibi olan Google'dan isteği, bir kere Türkiye'de bir mahkeme kararı var. Bu karar da Türkiye'nin hassasiyetleriyle ilgili bir konuda alınmış. Bize düşen de bunun uygulanmasıdır. Buna çözüm olarak bizim önerilerimizin başında, diğer ülkelerde yaptıkları modellemenin Türkiye'de de yapılmasını istedik. Bunun temeli de özellikle lokal versiyon ya da ülke versiyonu dediğimiz bir uygulamadır. Youtube bunu 23 ülkede yaptı. Bu ülkelerden bazıları Hong Kong, Yeni Zelanda, İspanya, Polonya gibi ülkeler. Türkiye versiyonu da yapılırsa, bu konuda soruna çözüm olabilir düşüncemiz vardı. Bunu firma temsilcileriyle konuştuk. En son yaklaşık 2 hafta önce yine görüştük. Benzer şeyleri kendileriyle paylaştık. Şu ana kadar bize bir dönüş olmadı.'' -GOOGLE'DA YAŞANAN KISITLAMALAR- Son dönemlerde Google ile ilgili bir takım sitelere girişte kısıtlamalar olduğunu dile getiren Acarer, şöyle devam etti: ''Bu kısıtlamalar, yine mahkemenin almış olduğu Youtube'un IP adresleriyle ilgili kararı, Google kendi IP havuzunda değiştiriyor. Bunu internet trafiğinin dengelenmesi olarak yaptığını söylüyor. Yani Youtube'a ait engellenmiş olan IP'leri, kalkıp Google'ın içindeki başka sitelere veriyor. O sitelerin IP'lerini de Youtube'a veriyor. 'Benim IP havuzumda, internet trafiğine göre bunları yapmam lazım' diyor. Sonra bunları tekrar değiştiriyor. O nedenle Google'da zaman zaman ortaya çıkan engeller, Google firmasının yapmış olduğu IP düzenlemeleriyle ilgili. Bizimle alakası yok bunun. Fakat nedense medyada, 'BTK İletişim Başkanlığı yeni bir düzenleme yaptı, yine bir kısıtlama geldi' şeklinde, mantığını ve nedenini anlayamadığım, nereden de çıktığını tahmin edemediğim bir takım bilgiler yayınlanıyor. Bu bilgileri yayınlayan arkadaşlar neye göre bunu yayınlıyorlar, onu da anlamış değilim. Bu konuyla ilgili mahkeme kararı var. Mahkeme kararı Türkiye Cumhuriyeti'nin kanununa dayanıyor.'' Erişimin yasaklanmasının Türkiye'nin bir hassasiyetine dayandığını kaydeden Acarer, Atatürk'ün Türkiye'nin bir hassasiyeti olduğunu belirterek, ''Fakat bununla ilgili altını çizerek söylemek istediğim bir husus da şudur: buradaki hassasiyet eğer önlem alınmazsa, Türkiye'deki her vatandaşın da başına gelebilecek ve ciddi sıkıntılar getirebilecek bir hassasiyettir. İnternet özgürlüktür, benim özgürlüğümün sizin özgürlüğünüzle sınırlı olması lazım'' diye konuştu. Acarer, internetin her geçen gün hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini dile getirerek, ''Siz buradaki tedbirleri şimdiden belirlemezseniz, yarın adam internetteki banka hesabınızı boşaltır. Sonra 'Yandım yandım' diye koşarsınız bir yere. Önlemlerin şimdiden alınması, esasların belirlenmesi, mağduriyetlerin önlenmesi gerekiyor'' dedi. Acarer, başka ülkelerin hassasiyet gösterdiği konulara gösterilen saygının Türkiye'ye de gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.