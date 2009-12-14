YouTube'a 'Atatürk yasağı'

T24 - İletişim Başkanı Acarer, YouTube sitesinin Atatürk’le ilgili özel bir kanun nedeniyle yasaklandığını söyledi: 31 yasak daha sırada bekliyor...



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, YouTube yasağıyla ilgili olarak “Konuyla ilgili 32 karar var, daha birincisi uygulanıyor” dedi.



İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Barosu ve Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğiyle düzenlenen “2. İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı’’nın açılışında konuşan Acarer, YouTube yasağı ve dinleme konusundaki tartışmalara değindi.



YouTube’un yasaklanma kararının 5651 sayılı İnternet Kanunu’yla ilişkisi olmadığını söyleyen Acarer “YouTube, Atatürk ile ilgili özel bir kanun nedeniyle yasaklandı. Atatürk diyoruz, din diyoruz, Türkiye’nin hassasiyetleri diyoruz... İnsanların buna saygı göstermesi lazım. Yabancıların da buna saygı göstermesi lazım. YouTube, bu kanun nedeniyle mahkeme tarafından yasaklandı. 32 karar var, daha birincisi uygulanıyor. 5651 olmasa da bu yasaklanacaktır. Bu özel bir kanun ile verilen bir karar. Ancak medyaya, bakıyorsunuz ,’İnternet Kanunu çıktı YouTube’u yasakladılar, sansür getirdiler.’ Ne alakası var” dedi.



'80 kişi 70 milyonu nasıl dinler'



“İletişim Başkanlığı dinleme yapmıyor” da diyen Acarer “Bunu belki 100. kez söylüyorum. Dinleme yapmıyoruz. Türkiye’de dinleme yapma yetkisine sahip üç kuruluş var, bunlar da özel kanunlarla kurulmuş’’ diye konuştu.



İletişim Başkanlığı’nın, dinleme yapma yetkisine sahip kuruluşların yapacağı dinlemenin mahkeme üzerinden olmasına ve hâkim kararının alınmasına, dinleme kararının mahkeme üzerinden gelmesine ve mahkemenin vereceği kararın şeklen uygun olup olmadığına baktığını anlatan Acarer, bu kapsamda İletişim Başkanlığı’nın dört binin üzerindeki mahkeme kararına itiraz ettiğini söyledi.



Tayfun Acarer, “İletişim Başkanlığı’nda yaklaşık 80 kişi çalışıyor. Öyle bir paranoya oldu ki herkes dinleniyorum zannediyor. 80 kişi 70 milyonu nasıl dinler? Fiziksel, teknik olarak mümkün mü? Burası zaten dinleme merkezi değil’’ dedi.



'Baz olmadan iletişim olmaz'



Baz istasyonlarının sökülmesi gerektiği yönündeki tartışmalara da değinen Acarer, baz istasyonu olmadan mobil iletişim ve haberleşmenin olamayacağını belirterek, “Hem baz istasyonu olmasın, hem mobil iletişim olsun. Böyle bir karar olmaz. O zaman insanlar nasıl haberleşecek? Herhalde güvercinlerin ayaklarına kağıt bağlarlar veya dumanla haberleşirler” dedi.



İnternetin çekirdek aile tanımını değiştirdiğini de söyleyen Acarer, “İnternet yaşantımıza öyle bir girdi ki çekirdek aileye internet de katıldı. Artık çekirdek aile anne, baba, çocuklar ve internetten oluşuyor” diye konuştu.