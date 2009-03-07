Youtube'a alternatif AKParti Tube çıktı

İnternetin en popüler paylaşım sitesi Youtube Türkiye’de yasaklıyken AKP, 29 Mart yerel seçimleri öncesi kendi paylaşım sitesini devreye soktu



AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan www.akpartitube.com sitesinde en çok izlenen videoların başında Erdoğan’ın “One minute” çıkışı var.



Milliyet'in haberine göre, “En gelişmiş özelliklere sahip Yerel Seçim 2009 video paylaşım sitesi” olarak tanıtılan “AKParti Tube”da, siteye üye olan partililer, belediye başkan adaylarını videolarını izleyerek, beğendikleri videoları yüklüyorlar.



Sitede Erdoğan, İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Kadir Topbaş ve AKP’li belediye başkan adaylarına ait videolar yer alıyor.



Sitede en çok izlenenler listesinde, Erdoğan’ın Davos krizindeki iki video görüntüsü yer alıyor. Videonun biri “Recep Tayyip Erdoğan Davos one minute” olarak etiketlenirken, diğer videoda ise Erdoğan’ın Davos paylaşım sitesine bıraktığı görüntülü mesaj yer alıyor.

