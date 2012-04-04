Youtube’a 1 dakikada 30 saatlik video yükleniyor

- Hülya Karabağlı

Ankara

Dünyada 2.2 milyar insan internet kullanıyor. Günde 425 milyon kişi facebook’u ziyaret ediyor. 140 milyon aktif twitter üyesi var. 340 milyon tweet geçiliyor. Lady Gaga’nın 15 milyon takipçisi tahmin ediliyor. Türkiye’de 30-35 milyon internet kullanıcısı var. Kırsaldaki kadınların yüzde 15’i internet kullanıyor.

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Mustafa Akgül’ün bilgisine başvurdu. İnternet’in dünya ve Türkiye’deki tarihçesinin kısa bir özetini yapan Akgül’ün verilerine göre, dünyada 2.2 milyar insan internet kullanıyor. 613 milyon Web var. 220 milyon alan adı var. 845 milyon facebook üyesi. Günde 425 milyon facebook ziyaretçisi. 140 milyon twitter’in aktif üyesi. Günde 340 milyon tweet geçiliyor. Lady Gaga’nın twiter’da 15 milyon takipçisi olduğu tahmin ediliyor. Youtube de günde 1 milyar video izleniyor. Bir dakikada 30 saatlik video yükleniliyor.

Türkiye’de 35 milyon internet kullanıcısı var

Türkiye’de 30-35 milyon internet kullanıcısı var. Yani yüzde 40-45 dilim internet kullanıyor. Bu oranın içindeki yüzde 30-38’lik kesim düzenli internet kullanıyor. Yüzde 55’lik oran interneti hiç kullanmıyor. Kırsal alanda kadınların yüzde 15’i internet kullanıyor. Evlerin yüzde 42’sinde internet, yüzde 35-40’ında geniş bant var. Türkiye’de 300 bin alan adı var.

E-devlet abonesi 10 milyon

10 milyon kişi e-devlet abonesi, SGK, askerlik gibi bir çok iş için e-devlet kullanılıyor.