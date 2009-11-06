'YouTube yaygara yapıyor'

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, dijital fikir yarışması ''Webstar Türkiye''nin ödül töreninde yaptığı konuşmada YouTube'a çıkışarak, "Kapatıldı diye yaygara koparıyorlar. Ama ne kadar büyük olursanız olun faaliyet gösterdiğiniz ülkenin kanunlarına uymak zorundasınız" diye konuştu.



Binali Yıldırım, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir sektör olmaktan çıkıp yaşam tarzı haline geldiğini belirterek, ''Seyyar satıcılar bile bu işlerle uğraşıyor. Onların da artık web siteleri var. Sergi kurup kurban satan, Anadolu'dan kurbanlık getirenlerin de web siteleri var'' diye konuştu.



Yıldırım, teknolojinin kullanım alanının yaygınlaştığını, bu alanda büyük sermayelere, fabrikalara, firmalara ihtiyaç duyulmadığını vurgulayarak, ''Şu gördüğünüz büyük gazeteler, büyük televizyonların çok az bir ömrü kaldı. Artık elinizin altındaki bilgisayardan dünyaya erişiyorsunuz'' dedi.

Dünyada 4 milyar mobil, 1,2 milyar sabit telefon abonesi bulunduğunu, 1,5 milyar internet abonesinden 800 milyonunun genişbant internet erişimine, bunlardan 430 milyonunun da mobil genişbant erişimine sahip olduğunu bildiren Yıldırım, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan yakınsama ile iletişim otoyollarında ses, video, görüntü, bilgi gibi farklı içeriklerin akışının gerçekleştiğini ve bu içeriklere farklı mecralardan ulaşılabildiğini, bu durumun düzenleyici kurumların alanları konusunda karışıklıkların oluşmasına da neden olduğunu anlattı.



Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bir site 'bizi kapatıyorlar' diye bir süreden beri yaygara yapıyor. Bizim kimsenin işinde, gücünde, ticaretinde gözümüz yok. Kimsenin gelişmesine de bir diyeceğimiz yok, ama bizim diyeceğimiz birşey var; bir yerde faaliyet gösteriyorsanız, istediğiniz kadar büyük olun, bırakın bir firmayı isterseniz başka bir ülke olun, dünyanın süper gücü olun, buranın kanunu nizamı neyse ona uymak zorundasınız. Burada usuller belli. Burada bir kötü niyet var. Artık bunu reklam aracı olarak kullanmaya başladı. Bu da canımızı sıkıyor. Başka memleketlerde, İsrail'de ne yapıyorsa, burada da onu yapsın. Başka birşey istemiyoruz. Buraya kaydolacak, buraya ait bir içerik hazırlayacak. Biz adresi tanıyacağız. Parayı burada kazan, vergiyi burada verme, böyle birşey yok. Bu ülkede iş yapıyorsan, bu ülkeye bir katkın olacak. Maalesef çeşitli mecraları kullanarak kendi reklamlarını yapıyorlar, haksız hukuksuz kazançlarını yürütmeye çalışıyorlar.''



'Bilgi teknolojilerinde daha büyük fırsatlar var'



BTK Başkanı Tayfun Acarer de son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasında, ''Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe telekomünikasyon da çok önemlidir ancak bilgi teknolojileri, telekomünikasyondan daha büyük fırsatların bulunduğu bir alandır. Son global krizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü istihdama, büyümeye devam etti'' dedi.



Koç Bilgi Grubu Genel Müdürü ve Webstar Türkiye Final Jüri Başkanı Mehmet Nalbantoğlu da artık tüm kurum ve kuruluşların iş yapış modellerinde bir ürünün müşteri ihtiyaçlarını anlayacak şekilde ve ''internet bulutu'' etrafında oluşturulmasının büyük önem kazandığını ifade ederek, artık müşterilerin neyi ve nasıl satın almak istediklerini belirleyeceği bir dönemin başladığını kaydetti.

