Youtube yasağı nasıl kaldırılacak?

T24 - İnternet Kurulu, Almanya’daki bir şirketi devreye sokarak, YouTube’daki Atatürk’e hakaret fotoğraflarını içerikten çıkarttırdı. İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, “Pazartesi günü mahkemeden YouTube’a izin verilmesini talep edeceğiz” dedi.

Hürriyet gazetesinden Çilem KAYA'nın haberi şöyle:

Türkiye’de 2.5 yıldır yasaklı olan dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, mahkeme kararına sebep olan Atatürk’e hakaret videolarını içeriğinden çıkardı. Türkiye, içeriği çıkarılması için bu kez farklı bir yöntem izleyerek özel bir şirkete başvurdu. İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, yaklaşık bir aydır yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini belirterek, “Pazartesi günü mahkemeye başvurarak açılmasını talep edeceğiz” dedi.



Özel şirkete yetki

Yasaklı içeriğin kaldırılması için süreç, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun bilgisi dahilinde, İnternet Kurulu üyesi Leyla Keser Berber’in merkezi Almanya’da bulunan International Licencing Service adlı şirket ile irtibata geçmesiyle başladı. International Licencing Service isimli Türk şikreti üst düzey yetkililerin bilgisi dahilinde Ankara’ya çağrıldı. İnternetteki telif haklarının korunması üzerine çalışan şirkete, ismi açıklanmayan bir devlet kurumu tarafından Atatürk görsellerini sahiplenme hakkı verildi. Bunun ardından şirket, YouTube’a görsellerin sahibi olarak başvurdu ve içeriğin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine YouTube, mahkeme kararına neden olan Atatürk’e hakaret videolarını kaldırdı. Şirket bundan sonra Atatürk görselleriyle ilgili sanal ortamda mücadele verecek.



Türkiye’de ofis açacak

Görüşmeleri Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın bilgisi dahilinde sürdüren İnternet Kurulu’nun Başkanı Serhat Özeren, içeriğin çıkarılmasının ardından önümüzdeki pazartesi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Özeren ayrıca, YouTube’un Türkiye’de ofis açmayı planladığını da söyledi. Özeren, mahkemenin YouTube’un açılması yönünde karar vermesini beklediklerini belirterek şöyle konuştu: “İnternet Kurulu internetin gelişmesini destekleyen özer bir kuruluş. YouTube yasağı nedeniyle Ulaştırma Bakanı’nın yasakçı olarak görülmesi kendisini ve bizleri çok üzüyordu. Ancak YouTube yetkilileriyle yapılan görüşmelerde bir çözüme ulaşılamadı. Ancak bizde herkes gibi yasağın kalmasını isteyerek harekete geçtik. Yetkililerin bilgisi dahilinde Almanya’da ki şirket bulundu ve içerik kaldırıldı. Biz bundan sonra mahkemelerinde sitenin kapatılması yönünde değil, içeriğin çıkarılması yönünde karar almasını istiyoruz. Böylece iyi niyetli siteler mağdur olmayacaktır. Biz Türkiye’nin bilgi toplumu olma yönündeki amacı için internetin geliştirilmesini yaygınlaştırılmasını istiyoruz.”



Cumhurbaşkanı ve Başbakan yasağa karşı çıkıyordu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter’dan YouTube, Google yasağına karşı olduğunu açıklayarak, “Türkiye’nin YouTube’u yasaklayan, Google’a erişimi engelleyen ülke kategorisinde olmasını tasvip etmem. Bu konuda yasal yollar bulunmalı. Bu tür yasaklar dünyayla bütünleşmeyi engeller. Üniversitelerin de bilime erişimi bu yollarlar olacak. Bu türk yasakları sakıncalı buluyorum” demişti. Başbakan Tayyip Erdoğan ise 2008 sonunda Hindistan gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “yasaklı” Youtube’a girdiğini belirterek, “Ben giriyorum, siz de girin” demişti.



2.5 yıldır kapalı



Dünyanın en büyük viedo paylaşım platformu YouTube, 5 Mayıs 2008’de Atatürk’e hakaret görüntüleri nedeniyle yargı kararıyla kapatıldı. Site 10 görüntüden altısını kaldırdı, ancak dolaşımda kalan dört görüntü nedeniyle bu siteye erişim yasağı sürüyor. YouTube yasağı Google’ı da etkilemişti.