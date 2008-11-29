'YouTube yasağı endişe verici'

Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komisyonu Başkanı Helene Flautre, video paylaşım sitesi YouTube'un yasaklanmasının Türkiye'nin şöhretini etkilediğini belirterek, "Bu endişe verici bir gelişmedir. Sayın Bakan da (Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin) bu görüşte olduğunu söyledi" dedi.



Flautre, önceki gün yaptığı basın toplantısında, eksikler olmasına rağmen, Türkiye'nin demokratik performansının olumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim açımızdan anlaşılması zor olan bir konu var: 'Acaba neden Kürt kökenli adaylar yerel seçimlere girerken seçim kampanyalarını Kürtçe yürütemiyorlar?' Bu soru Türk dinleyiciler arasında şok yaratıyor. Bunu anlamak bizim için pek kolay değil."



'Dink aydınlatılmalı'



Görüşmelerde ele alınan bir konunun da Hrant Dink cinayeti davası olduğunu söyleyen Flautre şunları kaydetti:

"Dink'in ailesiyle görüştüm. Endişeliydiler. Herkes gerçekleri öğrenmek istiyor. Dink, tüm dünyada tanınan bir kişiydi. Bu suikast gün ışığına çıkarıldığı takdirde rahip Santoro olayı ile Malatya'daki olayların içyüzü de ortaya çıkacak. Bunları bir zincir olarak görüyoruz. Dink cinayetinin aydınlatılması Türk adaletinin inandırıcılığı için fevkalade önemli bir işaret olacaktır."



İnternetteki sansür



Helene Flautre, internetteki sansürü dile getirdiklerini söyleyerek, "Örneğin YouTube'un yasaklanması endişe verici bir gelişmedir. Sayın Bakan da bu görüşte olduğunu söyledi ve konu üzerinde çalışacağını belirtti.

Aslında bu Türkiye'nin şöhretini etkileyen bir uygulama" diye konuştu.

Flautre, İstanbul'da yasa dışı göçmenlerin tutulduğu Kumkapı'daki misafirhaneyi ziyaret ettiklerini, buradaki koşulların bir insan tarafından asla kabul edilemeyeceğini, kalan insanların bir bitki gibi yaşadığını ve uluslararası haklarından yararlanamadıklarını söyledi.



‘Ferguson olayı reklam gibi’



AP heyetinden Robert Evans da, eski York Düşesi Sarah Ferguson'un "garip şekilde, kıyafet değiştirerek ve yanlış yöntemlerle" Türkiye'deki çocuk rehabilitasyon merkezlerinde inceleme yapmasından yakındı. Evans, Ferguson'un çalışmaları için "Bir reklam havası vardı" dedi.



'İnternette parya ülkeler gibi olmayın'



Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu Başkan Yardımcısı Richard Howitt da, Türkiye'deki internet yasaklarını eleştirerek, "Avrupa Birliği üyeliğini iple çeken modern bir ülke olarak Türkiye kendini dünyadaki bazı parya ülkelerle aynı kefeye koymak yerine yeni iletişim biçimlerini kucaklıyor olmalı" dedi.



