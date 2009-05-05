YouTube yasağı 1 yaşında!

İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Mustafa Akgül, Youtube yasağının 1 yılını doldurduğunu belirterek, “Türkiye internetle savaşmaktan vazgeçmelidir” çağrısında bulundu.



Akgül, “Ülkemiz, internetten korkan, onu kontrol etmeye çalışan, Don Kişotvari internete savaş açan bir ülke görüntüsü çizmektedir. Yasaklar, en iyisinden, Türkiye’nin kafasını kuma gömmesidir” diye konuştu.



Başbakan Erdoğan’ın yasağı deldiğini TV’de açıkladığını, medyanın yasağın nasıl delineceği anlattığını, vatandaşların da bu yasakları delmenin yollarını kolayca öğrenebildiğini aktaran Akgül, “Ülkemiz matbaada gecikmeye benzer bir mantıkla, interneti yasaklamaktadır” dedi.

