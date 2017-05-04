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Dünya
BBC Türkçe

YouTube videolarında çocuklarına 'şaka' yapan baba velayeti kaybetti

Bir videoda Cody'nin başka bir aile tarafından evlat edinildiği söyleniyor

04 Mayıs 2017 10:00

ABD'de 'Beşinin Babası' (DaddyOFive) isimli YouTube kanalında beş çocuğuna yaptığı şakaların videolarını yayımlayan baba ve üvey anne, çocuklardan ikisinin velayetini kaybetti.

759 bin takipçisi olan hesabın videolarından birinde ailenin küçük oğlu Cody, babası ve üvey annesi tarafından yere dökülen mürekkep yüzünden suçlanması sonrası ağlıyor, ailesinin ise Cody'ye küfrediyordu.

Bir başka videoda Cody'nin bir başka aile tarafından evlat edinildiği söyleniyor, bir diğer videoda ise babasının ittirdiği çocuğun burnunun kanadığı görülüyordu.

Sosyal medyada bu şakaların çocukları "istismar ettiği" yönünde bir tepkinin doğması üzerine Maryland'de yaşayan ebeveynler Mike ve Heather Martin bir özür videosu yayımlamıştı.

Mike-Heather Martin çifti tepkiler üzerine videoların 'gerçek olmadığı' açıklaması yaptılar, daha önce polis tarafından çocuklara taciz uygulandığı iddiaları üzerine bir soruşturma açıldığını ancak aklandıklarını duyurdular.

Bazı videoların ise planlanarak çekildiği ve çocukların şakalardan haberdar olduğu öne sürüldü.

Baba Mike Martin en son olarak Twitter hesabından ailesini korumak adına videoları sildiğini duyurdu.

Videolarda çocuklara yapılanları takipçisi çok olan diğer sosyal medya hesapları da kınamıştı.

Bütün bu gelişmelerin üzerine ailenin en küçük iki çocuğu Cody ve Emma'nın velayeti, çocukların biyolojik annesi Rose Hall'a verildi.

Hall ve avukatı Tim Conlon, yayımladıkları YouTube videosunda, 'çocukların normale döndüklerini' söyledi.

Anne Hall, "Çocuklarımın taciz edildiğini görmek çok can yakıcı ve rahatsız edici" dedi.

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