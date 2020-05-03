Youtube ve Facebook, Koronavirüs'le 5G arasında bağlantı kuran eski futbolcu David Icke'nin hesaplarını kapattı

Youtube, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile 5G teknolojisi arasında bağlantı kuran komplo teorisyeni David Icke'nın hesabını Koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayma gerekçesiyle sildi.

Eski futbolcu Icke, Youtube hesabında Koronavirüs ile 5G arasında bağlantı kuran açıklamalarda bulunmuştu. Icke'nin hesabının kapatılmasına ilişkin BBC'ye açıklama yapan Youtube, "Şirketimiz Covid-19'un ortaya çıkışı ve yayılma şekline dair Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamlara ters düşen iddiaları engelliyor. David Icke'nin heabı bu nedenle kapatıldı" dedi.

Youtube'un ardından Facebook da Icke'nin hesabını kaldırdı.