T24 LogoT24 Logo
Dünya

Youtube ve Facebook, Koronavirüs'le 5G arasında bağlantı kuran eski futbolcu David Icke'nin hesaplarını kapattı

Icke'nin hesapları yanlış bilgi yayma gerekçesiyle kapatıldı

03 Mayıs 2020 09:49

Youtube, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile 5G teknolojisi arasında bağlantı kuran komplo teorisyeni David Icke'nın hesabını Koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayma gerekçesiyle sildi. 

Eski futbolcu Icke, Youtube hesabında Koronavirüs ile 5G arasında bağlantı kuran açıklamalarda bulunmuştu. Icke'nin hesabının kapatılmasına ilişkin BBC'ye açıklama yapan Youtube, "Şirketimiz Covid-19'un ortaya çıkışı ve yayılma şekline dair Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamlara ters düşen iddiaları engelliyor. David Icke'nin heabı bu nedenle kapatıldı" dedi.

Youtube'un ardından Facebook da Icke'nin hesabını kaldırdı. 

 

ETİKETLER

david ickefutbolcukomplo teorisikomplo teorisyeni5Gsalgınyoutubefacebook
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24