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BBC Türkçe

YouTube 'uygunsuz' çocuk videolarına yaş sınırı getiriyor

İnternetin en büyük video platformu YouTube, çizgi film karakterlerinin kullanıldığı cinsellik, şiddet ya da uygunsuz görüntüler içeren videolara, izleyicilerin şikâyet etmesi halinde yaş sınırlaması getirileceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İnternetin en büyük video platformu YouTube, çizgi film karakterlerinin kullanıldığı cinsellik, şiddet ya da uygunsuz görüntüler içeren videolara yaş sınırlaması getirileceğini açıkladı.

Ancak bu videoların engellenebilmesi için, önce izleyicilerin bu 'sahte' içerikleri şikâyet etmesi gerekiyor.

eleştiriliyordu

Video platformu son olarak, bu tarz içeriğe sahip videoları reklamlandırmayı durdurarak, içerik yükleyicilerin bu videolardan para kazanmasının önüne geçmeye başlamıştı.

YouTube şimdi bu tarz 'uygunsuz' videolara, kullanıcılar tarafından bildirilmesi durumunda, 18 yaş sınırlaması getirecek. Yaş sınırlaması olan videolar, çocuklara yönelik YouTube Kids uygulamasındaki seçkilerden de çıkarılacak.

YouTube'un bu videoları engelleme işi için kurduğu "temizlik" ekibi ebeveynlerden oluşuyor.

Video platformunda animasyon filmlerden alınmış görüntülerin, seslerin arka arkaya dizildiği, konusu olmayan, sadece çocukları oyalamaya yönelik birçok video bulunuyor.

blog yazısında

Bridle, çocukları hedef alan bazı videoların, şiddet ya da cinsellik içermese bile, ürkütücü, rahatsız edici ve uygunsuz olduğunu belirtti.

Bu videolar popüler içerikleri öne çıkaran algoritma nedeniyle çok sayıda çocuğa ulaşıyor. Spiderman, Karlar Ülkesi'nin (Frozen) Elsa'sı gibi karakterlerin kullanıldığı videoların izlenme sayıları milyonları buluyor.

Bridle "Bazıları YouTube'u çocukları sistematik olarak korkutmak, travmaya uğratmak ya da sömürmek için kullanıyor" diyor.

YouTube bu tarz içeriklerin üretilmesini engelleyebilmek adına, bu videolara artık reklam verilmediğini açıkladı. Ancak bu videolar sadece kullanıcıların şikâyet etmesi (flag) ile belirlenebiliyor. Bu nedenle bu videoların çoğu, görüntüleri yükleyenlere para kazandırmaya devam ediyor.

YouTube'un son adımı ile artık bu videolar, 18 yaş üstü hesaplardan girilmediği sürece izlenemeyecek.

Ancak bu içerikleri kaldırmak için izleyicilerden şikâyet gelmesini beklemenin yeterli olmadığını düşünenler var.

Kontrol ve engelleme ekibinin sadece insanlardan oluşacak olması da bir diğer eleştiri. Uzmanlar sorunun büyüklüğü ve videoların çokluğu karşısında insan gücünün yetersiz kalabileceğine dikkat çekiyor.

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