Youtube uygulaması iPhone'dan kalkıyor!

Apple'ın iOS6 işletim sisteminin yeni sürümünde video hizmeti sunan Youtube'un uygulaması yer almayacak.

Youtube'un Apple tarafından tasarlanan iPhone uygulaması, iOS işletim sisteminin 2007 yılında ilk kez piyasaya sürülmesinden bugüne kadar değişmez bir parçasıydı. Google'ın kendi Youtube uygulaması üzerinde çalıştığını söyleyen Apple, bu sürümün yakında iPhone'larda belireceğini de ekledi. iOS6 işletim sisteminin dördüncü beta versiyonu 6 Ağustos'ta çıktı.

Kamuya sunulacak olacak son versiyonun ise Eylül ayında, yeni bir iPhone'un çıkacağı düşünülen dönemden hemen önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yıllardır Apple tasarımıyla iPhone telefonlarında görülen uygulamanın yeni çıkan sürümde yer almaması durumu, pek çok teknoloji firmasının kısa süre içinde dikkatini çekti. Apple, iOS6'nın beta sürümünden bütün Youtube özelliklerinin silinmediğini, kullanıcıların Youtube'a internet tarayıcıları üzerinden erişerek video izleyebileceklerini söyledi.

Kullanıcılar Youtube'a telefon veya tablet bilgisayarlarından video yüklemeye de devam edebilecek. Apple'ın kendi Youtube uygulamasını tasarlamasını mümkün kılan lisans anlaşmasının mali koşulları açıklanmadı.

'Daha kötü bir deneyim'

iOS6 işletim sistemiyle Google maps uygulamasından vazgeçip kendi haritalama uygulamasını kullanmaya karar veren şirketin Youtube konusunda da benzer bir karar verip vermeyeceği bilinmiyor.

Youtube uygulamasının Google versiyonunun telefonlarda ne zaman belireceğine dair bir tarih verilmedi.

Yeni teknoloji sayfası Pocket-lint'in kurucusu Stuart Miles, "Bu Apple'ın işletim sisteminden Google'ı tamamen çıkarmasıyla alakalı" diyor.

Bu stratejinin Apple'ın Google'dan bir arama motoru olarak bile vazgeçebileceği anlamına gelebileceğini düşünen Miles, "Bir kaç sene sonra Siri'ye bir soru soracaksınız ve cevapların nereden geldiği umrunuzda bile olmayacak" yorumunda bulundu.

Miles'a göre Youtube uygulamasının kontrolünü ele geçirmek Google'ın yararına oldu, zira böylece uygulama güncellenebildi ve ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilebildi.

Google'ın tasarladığı uygulamada videoların yanında reklamların da görülmesi muhtemel. Miles, "Videolardan önce görülen reklamların kullanılmaması için hiç bir neden yok. Bu da kullanıcılar için daha kötü bir deneyim anlamına geliyor" diyor. (BBC Türkçe)