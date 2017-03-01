'YouTube TV' geliyor

YouTube, ABD'de 40'dan fazla televizyon kanalının mobil olarak canlı yayınına başlayacak.

YouTube'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların, ‘YouTube TV’ adlı yeni hizmet sayesinde ABC, CBS, FOX, NBC gibi 4 büyük yayın ağına bağlı televizyon kanalları, ESPN dahil 10 spor kanalı ve ek olarak onlarca bölgesel haber ve kablolu televizyon kanalını izleyebileceği bildirildi.

Abonelik ayda 35 dolar

​YouTube TV'ye iOS ve Android ile uyumlu cep telefonu ve tabletlerden girilebileceği duyurulan açıklamada, Google Chromecast'e sahip kullanıcıların televizyonlarında da YouTube TV hizmetinden yararlanabileceği bilgisi verildi.

YouTube Red Originals'ın film ve dizilerinden de kullanıcıların ücretsiz faydalanabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, aylık 35 dolar olacak YouTube TV hizmetinin çok yakında kullanıma sunulacağı kaydedildi.

Youtube'un hedefinde gençler var

Genç izleyicileri hedefleyen uygulama hakkında konuşan YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, gençlerin hala The Ellen DeGeneres ve Carpool Karaoke gibi televizyon programlarını takip ettiğini belirtti.