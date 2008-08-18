T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Youtube, Türkiye’de kapalı değil!

Türkiye’de video sitesi Youtube’a uygulanan erişim yasağı, bu engelin kolaylıkla aşılmasını sağlayan internet sitelerin popülerliğini oldukça artırdı.

18 Ağustos 2008 03:00

Erişim engeli konulan sitelere giriş izni veren bu adresler, web trafiğini yansıtan Alexa.com’un verilerine göre Türkiye’de son dönemde ciddi çıkış yakaladı.

Bu yönde hizmet veren “Ktunnel.com” Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk 100 listesinde 37. sıraya yerleşirken, onun rakibi “Vtunnel.com” 41. sırada yer aldı.

Bu arada Türkiye’de yasaklı listesinde yer alan Youtube, Alexa sıralamasında 17. sırada bulunuyor. Listedeki bu rakam Türkiye’de halen birçok kullanıcının, farklı yöntemler kullanarak Youtube’a erişim sağladığına işaret ediyor. 3 aydır uygulanan yasağa rağmen!

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24