Youtube, Türkiye’de kapalı değil!

Erişim engeli konulan sitelere giriş izni veren bu adresler, web trafiğini yansıtan Alexa.com’un verilerine göre Türkiye’de son dönemde ciddi çıkış yakaladı.



Bu yönde hizmet veren “Ktunnel.com” Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk 100 listesinde 37. sıraya yerleşirken, onun rakibi “Vtunnel.com” 41. sırada yer aldı.



Bu arada Türkiye’de yasaklı listesinde yer alan Youtube, Alexa sıralamasında 17. sırada bulunuyor. Listedeki bu rakam Türkiye’de halen birçok kullanıcının, farklı yöntemler kullanarak Youtube’a erişim sağladığına işaret ediyor. 3 aydır uygulanan yasağa rağmen!