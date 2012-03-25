YouTube, titreşimli ve karanlık videoları tek tıkla düzeltiyor

T24 - Kullandığınız kamera, akıllı telefon veya fotoğraf makinesinde titreşim engelleyici bir sistem yoksa, elde çektiğiniz videolarda her daim bir sallantı söz konusu olur.

Bunun yanı sıra kaydınız istediğiniz derecede aydınlık da olmayabilir. Ama videolarınızı YouTube‘a yüklerken artık bunu dert etmeniz gerekmiyor. Yüklediğiniz videolar karanlıksa veya fazlaca sallantılıysa, YouTube sizin için otomatik olarak videonuzu elden geçiriyor. İşlem sonrasında, videolarda gözle görülür bir fark oluyor. Titreşimli veya karanlık videonuzu siteye yüklerken veya sonrasında Video Manager’a girdiğinizde bir uyarı beliriyor ve tek tıklamayla videonuzu güzelleştirilebileceğiniz söyleniyor. Onay verdiğiniz takdirde gerçekleşecek değişikliği iki farklı ekrandan görebiliyorsunuz.