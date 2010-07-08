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Yaşam

Youtube sinemaya gözünü dikti

Google’ın video portalı Youtube, sinema alanına da adım attı. Youtube, ünlü yönetmen ve yapımcılara bir film siparişi verdi.

08 Temmuz 2010 03:00

 T24-Google’ın video portalı Youtube, sinema alanına da adım attı. Youtube, ünlü yönetmen ve yapımcılara bir film siparişi verdi.

İlk Youtube sinema filminin yönetmenliğini Kevin MacDonald yapacak. 2000 yılında “One Day in September” filmiyle Oscar ödülü kazanarak ün kazanan Kevin MacDonald, son olarak Uganda diktatörü İdi Amin'in hayatının canlandırıldığı “The Last King of Scotland” filmine imza atmıştı. Youtube filminin yapımcılığını ise “Blade Runner”, “Alien”, “Gladiator” ve “Robin Hood” filmleriyle bilinen Ridley Scott üstlendi

Youtube'dan yapılan açıklamaya göre “Life in a Day” ismi verilen filme her Youtube kullanıcısı katkı yapabilecek. 24 Temmuz gününü görüntüleyecek Youtube kullanıcıları, malzemelerini Youtube'a yükleyecek. Yönetmen MacDonald, uygun gördüğü görüntülerlebir 24 Temmuz gününün dünya genelinde nasıl geçtiğini belgeleyecek.

Oto garajında kuruldu

YouTube, kayıtlı kullanıcıların kendi video kliplerini yükleyebildikleri ve başka kullanıcılarla paylaşabildikleri, kullanıcıların video klipleri değerlendirdikleri bir site.

Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından 2005 yılının Şubat ayında bir garajda temeli atılan YouTube, tıpkı Google gibi, girişim sermayesi şirketi Sequoia Capital’in 11.5 milyon dolarlık desteği ile işe başlamış, 2006 yılında 1.65 milyar dolar karşılığında Google tarafından satın alınmıştı.

Bu yılın mayıs ayında kuruluşunun 5'nci yılını dolduran site, günde ortalama gösterdiği video sayısını 6 ay içinde ikiye katlayarak 2 milyarın üzerine çıkardığını açıklamıştı.

Youtube, Alexa analiz kuruluşuna göre dünya genelinde Google ve Facebook'un ardından en çok ziyaret edilen 3'ncü site konumunda. Youtube, toplam 14 ayrı dilde hizmet veriyor.

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