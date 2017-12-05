Youtube radikal içerikler sebebiyle personel sayısını 10 bine çıkarmaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Google, Youtube üzerindeki radikal içeriğin takip edilmesi ve kaldırılması için çalışan sayısını 10 bine yükseltmeye hazırlanıyor.

Teknoloji devi Google\'ın açıklaması İngiltere Başbakanı Theresa May\'in, geçtiğimiz yılda İngiltere\'de gerçekleşen terör saldırılarından sonra sosyal medya şirketlerini radikal içerikli paylaşımları kaldırma konusunda uyarmasının ardından gerçekleşti. Google tarafından 2006 yılında satın alınan Youtube üzerindeki radikal paylaşımları takip etme ve kaldırmayla ilgili Youtube Yönetim Kurulu Başkanı Susan Wojcicki \"kötü kullanıcıların\" video paylaşma sitesini başkalarını \"yanlış yönlendirme, manipüle etme ve taciz etme\" için kullandıklarını söyledi. Daily Telegraph gazetesine konuşan Wojcicki, \"Google bünyesi genelinde 2018 yılına kadar şirket politikalarımıza uymayan içerikler üzerinde çalışmaları için personel sayımızı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz\" dedi.

BM\'de Ekim ayında gerçekleştirilen bir panelde İngiltere Başbakanı Theresa May, teknoloji şirketlerinin radikal içerikleri takip etme ve kaldırmada önemli bir başarı gösterdiğini fakat daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini söylemişti. May\'in açıklaması üzerinde Wojcicki, personelin radikal içeriği tespit ettiği ve böylece internetten kaldırabildiği bir \"bilgisayar öğrenme\" sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Youtube tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda geliştirilen yeni sistemin radikal içerikle sınırlı kalmayıp aynı zamanda uygunsuz diğer içerikleri de tespit edip kaldırabildiği söylendi.

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