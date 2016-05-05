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Bilim / Teknoloji

YouTube 'otomatik oynatma' özelliği mobile geliyor

Otomatik oynatma işlevinin Google tarafından sunucular üzerinde etkinleştirildiği anlaşıldı

05 Mayıs 2016 13:21

YouTube'un masaüstündeki otomatik oynatma işlevi YouTube'un Android uygulamasına bugün geldi. Bazı kullanıcılar, yeni işlevden faydalanmaya başladılar bile.

Otomatik oynatma işlevinin Google tarafından sunucular üzerinde etkinleştirildiği, uygulamayı güncellemeye gerek olmadığı anlaşılıyor. Tüm yapmanız gereken, hala gelmediyse seçeneğin cihazınıza gelmesini beklemek.

Ayar kullanılabilir durumda olduğunda seyrettiğiniz videonun altında bir açma kapama anahtarı görüyorsunuz. YouTube genel ayarlarında da görünen seçenek, varsayılan olarak açık konumda bulunuyor.

Google'ın yeni işlev için farklı tasarımlar denediği söyleniyor, ancak en çok rastlanan tasarım, yukarıdaki ekran görüntüsünde görünene benziyor.

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