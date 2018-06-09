"Youtube mide bulandırmaya başladı; bir değil iki değil"

Yorum okuma, 60 saniyede dizi özetleri, parodi ve ortaya çıkardıkları karakterlerle sosyal medyada fenomen hâle gelen Youtube'daki Deep Turkish Web kanalı yine kapatıldı. Kanaldaki seslendirme, ve videoları yapan Erdi ve Emre Kızgır kardeşler, "Bir değil iki değil, Youtube mide bulandırmaya başladı" diyerek tepki gösterdi.

Kızgır Kardeşler Youtube'un sayfalarını kapatmalarına ilişkin olarak, "Youtube bize uygun bir platform değil. Gereksiz yere uğraştırıp gereksiz enerji harcatıyorlar" dediler.

Uyuşturucuyu özendirmek iddiasıyla tutuklanan Ezhel'e de atıfta bulunan Kızgır Kardeşler, "Gözaltına alındığımız doğru değil (Şimdilik)" yorumunu yaptı.

Instagram'da bir açıklama yapan iki kardeş şunları söyledi:

"İyi geceler, Youtube'dan gelen ani bir mail ile kanalımızın kapandığını öğrendik. Kanalın kapanma sebebi "Escort Anıl Telefon Hattı" olarak gözüküyor şu anlık. Daha önceden 1 ihtarımız vardı ancak kanalın kapanması için 3 ihtar bulunması gerekiyor. Anlayacağınız durumda bir usulsüzlük, hata var.

"Youtube bize uygun bir platform değil"

Youtube ile iletişim halindeyiz şu anda ve Youtube'a uzunca ingilizce bir mail gönderdik. Çok yüksek ihtimal Pazartesi günü bize tekrardan geri dönüş yapacaklar. Belki hatırlayanlarınız vardır bu kanalımızın ilk kapanması değil. Geçtiğimiz kış ayında da kanalımız kapanmıştı ve Youtube ile görüşmelerimiz ardından kanalımızı tekrardan açmıştık. Yeniden böyle bir durum olmasını bekliyoruz. Eğer kanal tekrardan açılmazsa kenarda durması için yeni bir kanal açmayı düşünüyoruz ama kabul edelim Youtube bize uygun bir platform değil.