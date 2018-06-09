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"Youtube mide bulandırmaya başladı; bir değil iki değil"

"Açılan kanallar sahte"

09 Haziran 2018 15:00

Yorum okuma, 60 saniyede dizi özetleri, parodi ve ortaya çıkardıkları karakterlerle sosyal medyada fenomen hâle gelen Youtube'daki Deep Turkish Web kanalı yine kapatıldı. Kanaldaki seslendirme, ve videoları yapan Erdi ve Emre Kızgır kardeşler, "Bir değil iki değil, Youtube mide bulandırmaya başladı" diyerek tepki gösterdi. 

Kızgır Kardeşler Youtube'un sayfalarını kapatmalarına ilişkin olarak, "Youtube bize uygun bir platform değil. Gereksiz yere uğraştırıp gereksiz enerji harcatıyorlar" dediler. 

Uyuşturucuyu özendirmek iddiasıyla tutuklanan Ezhel'e de atıfta bulunan Kızgır Kardeşler, "Gözaltına alındığımız doğru değil (Şimdilik)" yorumunu yaptı.

Instagram'da bir açıklama yapan iki kardeş şunları söyledi:

"İyi geceler, Youtube'dan gelen ani bir mail ile kanalımızın kapandığını öğrendik. Kanalın kapanma sebebi "Escort Anıl Telefon Hattı" olarak gözüküyor şu anlık. Daha önceden 1 ihtarımız vardı ancak kanalın kapanması için 3 ihtar bulunması gerekiyor. Anlayacağınız durumda bir usulsüzlük, hata var.

"Youtube bize uygun bir platform değil"

Youtube ile iletişim halindeyiz şu anda ve Youtube'a uzunca ingilizce bir mail gönderdik. Çok yüksek ihtimal Pazartesi günü bize tekrardan geri dönüş yapacaklar. Belki hatırlayanlarınız vardır bu kanalımızın ilk kapanması değil. Geçtiğimiz kış ayında da kanalımız kapanmıştı ve Youtube ile görüşmelerimiz ardından kanalımızı tekrardan açmıştık. Yeniden böyle bir durum olmasını bekliyoruz. Eğer kanal tekrardan açılmazsa kenarda durması için yeni bir kanal açmayı düşünüyoruz ama kabul edelim Youtube bize uygun bir platform değil.

 

İyi geceler, Youtube'dan gelen ani bir mail ile kanalımızın kapandığını öğrendik. Kanalın kapanma sebebi "Escort Anıl Telefon Hattı" olarak gözüküyor şu anlık. Daha önceden 1 ihtarımız vardı ancak kanalın kapanması için 3 ihtar bulunması gerekiyor. Anlayacağınız durumda bir usulsüzlük, hata var. Youtube ile iletişim halindeyiz şu anda ve Youtube'a uzunca ingilizce bir mail gönderdik. Çok yüksek ihtimal Pazartesi günü bize tekrardan geri dönüş yapacaklar. Belki hatırlayanlarınız vardır bu kanalımızın ilk kapanması değil. Geçtiğimiz kış ayında da kanalımız kapanmıştı ve Youtube ile görüşmelerimiz ardından kanalımızı tekrardan açmıştık. Yeniden böyle bir durum olmasını bekliyoruz. Eğer kanal tekrardan açılmazsa kenarda durması için yeni bir kanal açmayı düşünüyoruz ama kabul edelim Youtube bize uygun bir platform değil. Youtube çocuk adamlar için kurulmuş bir platform ve 1 değil 2 değil fena şekilde mide bulandırmaya başladı. Gereksiz yere uğraştırıp gereksiz enerji harcatıyorlar. Ayrıca kanalın kapanmasının Gazapizm ile hiç bir alakası yok. Asılsız iddaalar duymaya başladık. Zaten böyle bir telif durumu olsaydı aramızda konuşur hallederdik. Bu arada Youtube'da sahte Deep Turkish Web kanalları açılmaya başlanmış. Açılan kanalların hepsi kesinlikle sahtedir. Resmi açıklamalar sadece @deepturkishweb instagram hesabından yapılacak. Saçma sapan yerlerde yazılan saçmalıklara ve konu ile ilgili yapılan saçma youtube videolarına itibar etmeyelim. Gözaltına alındığımız doğru değil (Şimdilik). Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkürler. İyi geceler.

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