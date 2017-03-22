YouTube, LGBTİ bireylerinden özür diledi

YouTube, LGBTİ bireylerinin yayımladığı videoların engellenmesi ve filtrelenmesi nedeniyle özür diledi. YouTube arafından yapılan açıklamada, "LGBTİ videolarının 'sınırlı Mod' içerisinde erişilebilir olduğu, ancak daha hassas konuları tartışan videoların bu modda yer almıyor olabileceği" belirtildi.

Yetişkin içerik barındırmayan videolar da filtreleniyordu

Bir tür "Aile Filtresi" olan YouTube'un yeni "Sınırlı Mod" özelliği, "toplum işaretlerini, yaş sınırlarını ve diğer bazı kriterleri kullanarak potansiyel olarak uygunsuz içerikleri belirlemek ve filtrelemek" için tasarlandı. Yetişkin içeriği görmek istemeyen kişilere yardımcı olması gereken bu özellik, yetişkin içerik barındırmayan videoları da zaman zaman filtreleyebiliyordu.

Milliyet'te yer alan habere göre, YouTube'da 8 milyon abonesi bulunan fenomen Tyler Oakley, platformun kendisine ilham kaynağı olan bir videoyu engellediğini ifade etti.

YouTube, yaptığı açıklamada LGBTİ videolarının "Sınırlı Mod içerisinde erişilebilir olduğunu ancak daha hassas konuları tartışan videoların bu modda yer almıyor olabileceğini" söyledi. Durumu incelediğini belirten firma, karışıklıktan dolayı özür diledi.