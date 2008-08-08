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Bilim / Teknoloji

Youtube geri dönüyor!

6 Haziran'dan beri kapalı olan YouTube'un açılması için gereken formül bulundu.

08 Ağustos 2008 03:00

Youtube yeni bulunan bir formülle açılabilecek. Atatürk'e hakaret eden içerik nedeniyle 6 Haziran’dan beri kapalı olan video paylaşım sitesi YouTube, yerelleşme sayesinde yasaktan kurtuluyor.

Telekomünikasyon Kurumu yetkilileri ve YouTube temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde, sitenin Türkiye'ye özgü bir arama motoru kurması kararlaştırıldı. Siteye .tr ya da com.tr uzantılı adreslerden girildiğinde, İnternet Güvenliği Yasası'na göre suç sayılan Atatürk'e hakaret, porno, müstehcenlik, kumar ve intihara özendirme gibi içeriğe sahip videolar ayıklanacak.

Kurum başkanı Tayfun Acarer, YouTube'un Almanya, Çin ve ABD için de benzer uygulamalara gittiğini belirterek, Türk kullanıcıları YouTube'a "ülke hassasiyetlerini dikkate alan youtube.tr ya da youtube.com.tr adreslerinden giriş yapmaya" davet etti. Ayrıca site Türkiye'ye bir temsilcilik açacak ve bundan böyle Türkiye ile YouTube arasındaki hukuki ve idari işlemler bu vasıtayla yürütülecek.

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