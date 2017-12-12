Youtube fenomeni Banu Berberoğlu kimdir?

Youtube'un yeni fenomeni Banu Berberoğlu, sevgilisi Mehmet ile çektiği videolarla sosyal medyada gündem oldu. Çektiği , makyaj, abur cubur ve vlog videoları ile bir anda adından söz ettiren Berberoğlu, kimileri atarafından beğenilirken, birçok insan tarafından da eleştiriliyor.

Son günlerde adı sosyal medyada sıkça gündeme gelen Youtuber'ın 'popüler' yapan en önemli özelliğinin ise 'samimiyeti' olduğu konuşuluyor.

CNN'de yer alan haber aynen şöyle:

YouTube’a attığı gündelik yaşam videoları ile izleyenleri adeta hipnotize ediyor. Yaklaşık 1 yıldan beri YouTube’a videolar atan Banu, genel olarak vlog tarzında videolar çekiyor. Bu vlog videolarının ana konusu ise abur cubur, makyaj gibi konular oluyor.



YouTube, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında gündem olan Berberoğlu, şimdiden binlerce takipçiye sahip.

Berberoğlu hakkında yapılan yorumlardan çoğu ise Berberoğlu'nun hipnotize etkisi olması. Sosyal medya takipçilerine göre Berberoğlu'nu bir kere izleyen, üst üste saatlerce diğer videolarını da izliyor.





Kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu ve erkek arkadaşı Mehmet için komedyen Hayrettin Trabzon'a geldi. Hayretin, genç çift ile kanalında yayınlanmak üzere video çekti. Hayrettin'in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.





Ekşi Sözlük'ta paylaşılan şu entryde de Berberoğlu hakkında şöyle dendi:

"Youtube kariyerine yaklaşık 1 yıl önce başlayan Banu'nun konsepti ilk zamanlardan bu yana aynı: makyaj, abur cubur ve sevgilisi Mehmet'le gezmeceler. Banu, son derece konuşkanken sevgilisi Mehmet ise bir hayli utangaç ve çekingen. Ancak Youtube konusunda Banu'nun sonuna kadar arkasında. Sosyal medyada oldukça sevilen Banu'nun neden bu kadar sevildiğine kimsenin aklı sırrı ermiyor çünkü videolarda aslında pek bir şey yok. Örneğin bu videoda sevgilisi Mehmet ile bakkaldan abur cubur alışverişi yaparak pikniğe gidiyorlar. Olay sadece bundan ibaret ama insan izlerken hipnotize oluyor. Seveni kadar sevmeyeni de çok Banu'nun ancak o, gelen kötü yorumlar karşısında kibarlığını korumayı ihmal etmiyor."