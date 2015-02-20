YouTube çocuklara özel sürüm çıkaracak

Video paylaşım sitesin YouTube'dan ebeveynleri sevinderecek haber geldi. YouTube çocuklara özel sürümü YouTube Kids'i yakında yayına sokacak.
Google tarafından satın alındıktan sonra hızla büyüyen YouTube, geliştirmelere devam ediyor. YouTube'un yeni çalışmasıyla gelecek özel sürümü ebeveynleri sevindirecek.
YouTube tarafından hazırlanan yeni özel sürüm YouTube Kids'in Pazartesi gününden itibaren yayına alınacağı söyleniyor.
Süre sınırlaması
Ana YouTube platformundan farklı bir servis olan YouTube Kids'te örneğin ebeveynler videolara süre sınırlaması koyarak çocuklarının 1 saatten fazla video izlemesini engelleyebilecek.