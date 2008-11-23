YouTube canlı yayında.. ama Türkiye'de değil!

Türkiye’den erişimi yasak olan popüler video paylaşım sitesi YouTube, canlı yayın kanalı “YouTube Live Stream”i başlattı.http://www.youtube.com/live
adresinden yapılan yayın, Virgin America, Lionsgate, Guitar Hero ve Flip Video sponsorluğunda gerçekleşti.
Kullanıcılar tarafından yüklenen videolar ile beslenen çevrimiçi video paylaşım portalları arasında dünyada ilk olan yayın, YouTube’un canlı yayın kanalının açılışı niteliğinde.
Ülkemizde yasaklı siteler arasında olmayı sürdüren Youtube'un ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.