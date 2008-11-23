T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

YouTube canlı yayında.. ama Türkiye'de değil!

Türkiye’den erişimi yasak olan popüler video paylaşım sitesi YouTube, canlı yayın kanalı “YouTube Live Stream”i başlattı.

23 Kasım 2008 02:00

Türkiye’den erişimi yasak olan popüler video paylaşım sitesi YouTube, canlı yayın kanalı “YouTube Live Stream”i başlattı.

http://www.youtube.com/live adresinden yapılan yayın, Virgin America, Lionsgate, Guitar Hero ve Flip Video sponsorluğunda gerçekleşti.

Kullanıcılar tarafından yüklenen videolar ile beslenen çevrimiçi video paylaşım portalları arasında dünyada ilk olan yayın, YouTube’un canlı yayın kanalının açılışı niteliğinde.

Ülkemizde yasaklı siteler arasında olmayı sürdüren Youtube'un ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24