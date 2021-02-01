Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yeni Malatyaspor'dan Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi transfer ettiğini duyurdu.

Medipol Başakşehir FK, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Yeni Malatyaspor’da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye’yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.



Yeni Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."