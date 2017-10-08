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Spor

Younes Belhanda: Sıradan bir kulüple değil; Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan bir takımla anlaştım

Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı, Fransız basınına konuştu

08 Ekim 2017 17:10

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı ekibe transferiyle ilgili, "En ciddi teklif Galatasaray'dan geldi. Herhangi bir kulüple değil, Türkiye'de en çok kupaya sahip, Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan bir kulüple anlaştım" dedi.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Faslı yıldız, eski takımları ve Galatasaray'ı kıyaslayarak, "İnsani boyutlarda olan Nice ve Montpellier'den sonra dev boyutlu Galatasaray'a geldim" diye konuştu.

L'Equipe'e konuşan Belhanda'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsani boyutlarda olan Nice ve Montpellier'den sonra dev boyutlu Galatasaray'a geldim.

"Doğru tercih yaptığımı
havalimanında anladım"

Transferim hafif bir konu değil. Transfer öncesi Galatasaray ile ilgili sorduğum sorular nedeniyle arkadaşlarım bıkmıştı.

Henüz havalimanında doğru tercihi yaptığımı anladım. Sahamızdaki maçlarda 50 bin seyirci oluyor. Bazen yarım saatte tüm gücünü harcıyorsun ancak seyircinin coşkusu tekrar güç veriyor. İnanılmaz.

"Burada futbol kutsallaşmış"

"Birçok kulüpte oynadım ancak eşimle hiç ilgilenilmemişti. Eşimin fotoğrafı gazetelere çıktı. Burada futbol kutsallaşmış. Özel hayatın yok. Pozitif ve negatif tarafları var. Çocuklarımla havuza gittiğimde fotoğraflarımızı çekiyorlardı."

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