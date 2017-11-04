Younes Belhanda: Hızlı oynayarak Gençlerbirliği'ni kolayca avladık

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Gençlerbirliği'ni Türk Telekom Stadyumu'nda 5-1 yendikleri karşılaşmanın ardından, oynadıkları hızlı oyunun önemine vurgu yaptı.

Hızlı oynayarak Gençlerbirliği'ni avladıklarını söyleyen Faslı hücumcu, özellikle Mariano'nun attığı ilk golde hızlı bir hücum geliştirdiklerinin altını çizdi.

Younes Belhanda'nın maç sonu açıklaması şöyle:

"Bu 1 haftalık süreçte biraz dinlendim. Kırmızı karttan dolayı dinlenme fırsatı buldum ve kişisel olarak kendim antrenman yaptım. Puanlar almaya devam etmemiz gerekiyor.

Bu oyunda hız çok önemli. Biz de hızlı oynadık. Bu şekilde kolayca avlayabildik onları. Geride kaldılar. Mariano'nun attığı birinci golde de hız faktörü vardı."