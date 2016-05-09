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Dünya
Deutsche Welle

YouGov: AB yanlıları artıyor

Büyük Britanya'nın AB üyeliği halkoylamasına 6 hafta kala Birlik yanlılarının oy oranı artmaya başladı.

09 Mayıs 2016 14:49


Büyük Britanya'daki Avrupa Birliği (AB) karşıtlarıyla AB'de kalınmasından yana olanlar arasındaki çekişmeden hangi tarafın galip çıkacağı hakkında kesin tahminde bulunulamıyor. ‘YouGov' enstitüsünün ITV televizyonu hesabına yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, seçmenin yüzde 42'si AB'de kalınmasını isterken Birlikten ayrılmadan yana olanların oranı yüzde 40'ı buluyor.

Ankete katılan yüzde 6 oranındaki kararsızlar 23 Haziran'daki referandumda hangi oyu kullanacağını henüz bilmediğini beyan etti. ‘Times' gazetesinin haberinde anketteki hata oranı hakkında bilgi verilmedi. Aynı enstitünün bir ay kadar önce yaptığı ankette seçmenin yüzde 39'u üyelikten yana çıkarken, Büyük Britanya'nın AB'den ayrılmasını tercih edenlerin oranı yüzde 38'i bulmaktaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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