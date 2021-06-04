YouTuber Logan Paul ile karşılaşacak Mayweather: Eğer bu mücadelenin bir rauntta bitmesini istersem, boks maçımız bir raunt sürecek

Yenilgisiz şampiyon ABD'li Floyd Mayweather'ın YouTuber Logan Paul ile yapacağı karşılaşma öncesi açıklamlar devam ediyor. Maç öncesi kendinden emin konuşan Mayweather, "Eğer bu mücadelenin bir rauntta bitmesini istersem, boks maçımız bir raunt sürecek. İki raunt sürmesini istersem, iki raunt sürecek. Bu maçın tüm gidişatı bana kalmış" dedi.

Boks dünyasında yer almış en büyük isimlerinden biri olmayı hedefleyen Youtuber Logan Paul ile yenilgisiz efsane Floyd Mayweather'ın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde her iki isim de oldukça iddialı.

Son olarak 2017'de ringe çıkan ve dönemin MMA şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavt ile yenen Floyd Mayweather, Logan Paul ile ringe çıkması hakkında şunları söyledi:

"Logan Paul için herhangi bir stratejim bulunmuyor. Sadece benim ortaya çıkmam gerekiyor. Eğer bu mücadelenin bir rauntta bitmesini istersem, boks maçımız bir raunt sürecek. İki raunt sürmesini istersem, iki raunt sürecek. Bu maçın tüm gidişatı bana kalmış."

Öte yandan Logan Paul ise sahip olduğu uzun boyunun, ağırlığının ve yaşının Floyd Mayweather'a karşı avantaj sağlayacağına inanıyor.Paul karşılaşma hakkında şunları söyledi:

"Ben Mayweather'ı nakavt ile yeneceğim ve gezegendeki en iyi boksör olacağım. Ondan sonra emekli olacağım ve Mayweather'a rövanş hakkı tanımayacağım."



Logan Paul'ün açıklamalarını dikkate almadığını ifade eden Mayweather, lakabının 'Money' olmasının bir sebebi olduğunu ifade etti.

"Benim 'Money' lakabım bir sebepten dolayı var. Akıllı çalışmaya inanıyorum, sıkı çalışmaya değil. Logan Paul gibi kolay dövüş fırsatı çıkıyorsa,-yani legal bir şekilde banka soygunu gibi bir şey- ben bu dövüşü yaparım. Bu dövüşü yapmak zorundayım."

6 Haziran'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda ringe çıkacak ikilinin bu dövüşü için bir kişinin 87 bin dolara ring kenarından dört kişilik yer satın aldığı kayıtlara geçildi.