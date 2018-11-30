YouTuber Enes Batur’a soruşturma: YouTuberlar daha önce hangi tartışmalara yol açtı?

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

20 yaşında olan Enes Batur Sungurtekin, 5 yıldır çektiği videolarla YouTube'da 8 milyon 830 bin takipçiye ulaşmış durumda.

Batur, YouTube sayfasında kendisini şu şekilde tanıtıyor:

"Hemen hemen her türde içerik yapabiliyorum ve istediğimi yapmakta sonuna kadar özgürüm. Beni takip eden insanlara ailem diyorum. Bu arada YouTube Türkiye'nin en büyük Youtube Kanalıyım."

https://www.youtube.com/watch?v=KP0tvmlMhN0

Sungurtekin, 20 Ekim tarihinde yayımladığı videosunda amcasına küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunması nedeniyle tepki çekmişti.

Gizli bir kamerayla görüntü çeken Batur'un amcasına hakaret ettiği, ailesinin geçmişiyle ilgili birtakım imalarda bulunduğu görülüyor. Bunun üzerine ikili arasında fiziksel bir kavga yaşanıyor.

Videonun sonunda ise Batur'un amcasına şaka yaptığını söylediği ve özür dilediği görülüyor.

Gelen tepkiler sonucunda Batur bu videoyu yayımdan kaldırmış ve özür dilemişti.

Aileler şikayetçi oldu

Ancak bu durum videoyu izleyen çocukların ailelerinin şikayette bulunmasına engel olmadı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) soruşturma açılmadan önce yaptığı bir haber hangi yönde şikayetlerin geldiğine bir örnek.

İHA'nın haberine göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, çocuğunun Batur'un paylaşımından etkilenerek kendisine karşı olumsuz bir tavır gösterdiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Nacar, "Çocuğum bu tür görüntülerden etkilendi ve bana karşı sergilediği tavra çok üzüldüm. Sebebini araştırdığımda Youtuber Enes Batur'un son paylaştığı videolardan etkilendiğini anladım. Çocukların daha fazla zarar görmemesi ve bu konuda tedbir alınması adına Batur hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" ifadesini kullandı.

Suç duyurularını dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ise bir soruşturma başlattı.

Batur'un ikamet adresinin Antalya'da olması ve şikayetlerin Türkiye genelinde yapılması nedeniyle soruşturma yetkisizlik kararı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Batur, 8 milyondan fazla takipçisiyle o kadar büyük bir isim haline geldi ki "Enes Batur: Hayal Mi Gerçek Mi?" adında bir film bile çekti. Bu film yılın başında vizyona girdi.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü'nü de Batur kazandı.

Çocuklara kötü örnek oldukları gerekçesiyle dava

Sosyal medyada, gerek video platformu YouTube gerek fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da fenomen olarak bilinen isimlerin ürettiği içerikler hem Türkiye'de hem de bütün dünyada tepki çeken farklı olayların yaşanmasına neden oluyor.

Yüksek takipçi sayılarıyla reklamlardan hatırı sayılır gelir elde eden bu isimler, ürettikleri içeriklerin kalitesi ve edindikleri kazanımların vergilerini ödememeleri dolayısıyla davalara konu olabiliyor.

Batur hakkında açılan ilk soruşturma bu da değil.

Daha önce Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından Batur ile diğer sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic hakkında "çocuklara kötü örnek oldukları" gerekçesiyle de dava açılmıştı.

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, dava gerekçesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık. İşte bunlardan biri fenomenler. Vazgeçilmez fenomenler. Fenomenlerden birisi olan Enes Batur'u biz dernek üzerinden yine ailelerden gelen şikayetler üzerine önce araştırdık.

"Baktık ki gerçekten çok korkunç derecede sosyal medyayı 18 yaş altında olan çocuklarımız takip ediyor. Bunlar psikolojik olarak hem pedagogların hem de anne babaların kontrolüne alınması lazım."

'İntihara teşvik'

2 milyona yakın takipçisi olan YouTuber Danla Bilic ise bir videosunda "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle tepkileri çekmişti.

"Gençleri intihara teşvik ediyor" diye savcılığa şikayet edilen Bilic hakkında soruşturma açıldı.

Arabasına el kondu

Bir başka YouTuber Mervan Tepelioğlu ise Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından hedef alınan isimlerden biri olmuştu.

Tepelioğlu'nun Şubat ayında çektiği "200 bin TL'lik arabayı 45 bin TL'ye almak" adlı, Gürcistan'da dörtte bir fiyatına aldığı otomobili nasıl Türkiye'ye getirdiğini ve nasıl ucuza mal ettiğini anlattığı videosu 1,5 milyon kişi tarafından izlendi.

Ancak Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından izlemeye alınan Tepelioğlu'nun otomobiline el konuldu. Tepelioğlu ise suç işlediğini bilmediğini söyledi.

YouTube kuralları değiştirdi

YouTuberlar tarafından üretilen içerikler dünya çapında da tartışmalara yol açıyor.

22 yaşındaki Amerikalı YouTuber Logan Alexander Paul, bu yılın başında 15 milyon takipçisinin bulunduğu kanalında Japonya'da intihar eden bir adamın cesedini göstermesiyle büyük ses getirmişti.

Daha sonra gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Ancak yaşanan bu durum YouTube'un gelir modelini değiştirmesine yol açtı.

YouTube, videolar üzerinden gelir elde etme standartlarını değiştirerek yayıncılarının platform üzerinden para kazanmasını birçok kritere bağladı.

Sosyal medya uzmanı Mark Mulligan ise "Google, bu tarz videolar konusunda önceden önlem almak yerine, olduktan sonra tepki verdiği izlenimini yaratıyor. YouTube, hızlı davranma konusunda kendini geliştirmeli" demişti.

Çocuklarının velayetini kaybettiler

YouTube yüzünden bir ebeveynin çocuklarının velayetini kaybettiği bile görüldü.

ABD'de "Beşinin Babası" (DaddyOFive) isimli YouTube kanalında beş çocuğuna yaptığı şakaların videolarını yayımlayan baba ve üvey anne, çocuklarından ikisinin velayetini kaybetti.

759 bin takipçisi olan hesabın videolarından birinde ailenin küçük oğlu Cody, babası ve üvey annesi tarafından yere dökülen mürekkep yüzünden suçlanması sonrası ağlıyor, ailesi ise Cody'ye küfrediyordu.

Bir başka videoda Cody'nin bir başka aile tarafından evlat edinildiği söyleniyor, bir diğer videoda ise babasının ittirdiği çocuğun burnunun kanadığı görülüyordu.

YouTuber Enes Batur'un videosu da bu ailenin videosu gibi şaka videosu kategorisinde değerlendiriliyor.

Bazı YouTuberların ürettikleri videolar ise hayatlarını kaybetmesine kadar yol açıyor.

ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdüğü için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20 yaşındaki Monalisa Perez, 26 Haziran 2017'de 22 yaşındaki sevgilisi Pedro Ruiz'i 30 santimetre mesafeden hedef almıştı.