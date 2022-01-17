YouTube zenginleri listesi: 2021'in en çok kazananı MrBeast oldu

YouTube içeriğinin üçte ikisinin İngilizce olmadığı tahmin edilse de, İngilizce konuşan içerik üreticilerinin popülerliklerini finansal kazanca çevirmekte en başarılı kitle olduğu görülüyor.
YouTube, diğer birçok modern medya platformu gibi, yanlış bilgi ve zararlı içerik sorunlarıyla uğraşıyor. Ancak bu durum içerik üreticilerinin reklamverenleri ve sponsorları kanallarına çekme becerilerini etkilememiş gibi görünüyor.
Geçen yıl, kanalında Netflix'in popüler Squid Game dizisinin unsurlarını yeniden kurguladı, 80 bin kişilik bir stadyumda saklambaç oynadı ve yeraltına gömüldü.
MrBeast burger restoranları zincirinin yanı sıra, 10 milyar görüntülemeye ulaşan içerikleriyle Jimmy Donaldson, 2021'de gelirini neredeyse ikiye katladı. Donaldson, geçen yıl bu listede ikinci sıradaydı.
2. Jake Paul
Jake Paul, boks alanına girerek kendini tekrar ilk 10'da buldu. Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) yıldızlarına karşı yüksek profilli dövüşleri, 2021'de 45 milyon dolar kazanmasına yardımcı oldu.
2022 için yeni boks maçları planlarını halihazırda yapmış olan Paul'un gelecek yılki listede YouTube'un seçkinleri arasındaki yerini koruduğunu görmek sürpriz olmaz.
3. Markiplier
Bir başka düzenli oyun içerkileri üreticisi Markiplier, ticari zekasını başarılı bir ürün markası yaratmak için kullandı ve geçen yıl 38 milyon dolar kazandı.
4. Rhett and Link
YouTube'un en çok kazananlar listesinin değişmeyen ismi olan geek sohbet programı Good Mythical Morning'in sunucuları 2021'de 30 milyon dolar kazandı.
5. Unspeakable
Listeye yeni bir giriş yapan Unspeakable, Minecraft oyunlarını on yıldır YouTube'a yüklüyor.
Arka kataloğunun haklarını geçen yıl Spotter şirketine sattı ve bu da 28.5 milyon dolarlık kazancına katkıda bulundu.
6. Nastya
Yedi yaşındaki Rus içerik üreticisinin YouTube'da yaklaşık 90 milyon abonesi var.
Nastya, YouTube kanalına oyuncak kutularını açarak başladı ancak şimdi vlog'ları ve müzik videolarının popülaritesi artıyor. Kazancı 2021'de 28 milyon dolara yükseldi.
7. Ryan Kaji
Dünyanın en ünlü oyuncak eleştirmeni listenin zirvesinden yedinci sıraya geriledi.
2021'de oyuncak incelemeleri, eğitici videolar ve aile vlog'ların karışımından oluşan içeriği 27 milyon dolar kazanmasına yardımcı oldu.
8. Dude Perfect
Komedi grubu Dude Perfect, 2020'de listede üçüncü sıradaydı. Geçen yıl 20 milyon dolar kazandılar.
9. Logan Paul
Çok tartışılan boksör ve vlogger, 2017'de ilk 10'da sonuncu sıradaydı. 2021'de 18 milyon dolar kazandı.
10. Preston Arsement
Preston Arsement, birkaç kanalı birden yönetmesine rağmen, topluluğunu büyük ölçüde Minecraft odaklı videolar sayesinde büyüttü.
Bu listede düzenli olarak yer alan oyuncu, 2021'de tahmini 16 milyon dolar kazandı. Bu, altıncı sırada yer aldığı önceki yıla göre biraz daha düşük bir sayıydı.