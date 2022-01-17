YouTube zenginleri listesi: 2021'in en çok kazananı MrBeast oldu

Steffan Powell-BBC Oyun Muhabiri

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un YouTube'dan en çok kazananları sıraladığı listesindeki ilk 10 YouTuber, 2021'de platformdan toplam 300 milyon dolar gelir elde etti.

MrBeast olarak bilinen 23 yaşındaki Amerikalı Jimmy Donaldson, 2021'de YouTube'un en çok kazanan içerik üreticisi oldu.

Özenle hazırlanmış gösterilerinin YouTube'daki izlenme sayısı 10 milyarı geçti ve Donaldson'a 54 milyon dolar kazandırdı.

Forbes tarafından seçilen en çok kazananlar en çok izlenme sayılarını yakalayanları değil; marka ortaklıkları, sponsorluk anlaşmaları ve ürün satışları yoluyla başarılı bir şekilde para kazanabilenleri sıralıyor.

YouTube içeriğinin üçte ikisinin İngilizce olmadığı tahmin edilse de, İngilizce konuşan içerik üreticilerinin popülerliklerini finansal kazanca çevirmekte en başarılı kitle olduğu görülüyor.

YouTube, diğer birçok modern medya platformu gibi, yanlış bilgi ve zararlı içerik sorunlarıyla uğraşıyor. Ancak bu durum içerik üreticilerinin reklamverenleri ve sponsorları kanallarına çekme becerilerini etkilememiş gibi görünüyor.

YouTube'da 2021'de en çok kazanan ilk 10 içerik üretici şu şekilde sıralanıyor:

1. MrBeast

YouTube'un en çok kazananı, kitlesini memnun etmek için gösteriler ve şakalar yapan bir içerik üreticisi.

Geçen yıl, kanalında Netflix'in popüler Squid Game dizisinin unsurlarını yeniden kurguladı, 80 bin kişilik bir stadyumda saklambaç oynadı ve yeraltına gömüldü.