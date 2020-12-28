YouTube, İsveç merkezli 'aşırı sağcı' sitenin hesabını kapattı

Google'ın video paylaşım sitesi YouTube'un, İsveç'te 'aşırı sağcıların' siyasilere ağır eleştiri getiren internet sitesi Swebb-tv'nin hesabını kapattığı açıklandı.

Dagens Nyheter (DN) gazetesinin haberine göre, komplo teorileri ve liberal siyasetçileri sert eleştirileri ile bilinen Swebb-tv yöneticileri karara tepki gösterdi ve kararın ardında İsveç hükümetinin baskısı olduğunu savundu.

İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, DN'ye yaptığı açıklamada, hesabın kapatılmasının ardında hükümetin olmadığını söyledi.

"Kurallara uymayanları uyarıyoruz"

Bu yılın üçüncü çeyreğinde 9,7 milyon videonun kaldırıldığını sözlerine ekleyen Jansen, "Kurallara uymayanlara bir dizi uyarı gönderiyoruz, uyarımıza kulak asmayanların videolarını kaldırıyoruz." dedi.