YouTube'dan TikTok'a rakip olacak yeni özellik

İki ay önce, TikTok benzeri bir özelliği planladığı ortaya çıkan YouTube'un henüz test aşamasındaki özelliğinin detayları belli olmaya başladı.

CHIP Online'ın aktardığına göre; Youtube, TikTok'la rakip olarak kullanıcıların platformda kısa video klipler yüklemelerine izin verecek yeni bir özelliği test ediyor.

Şimdilik bu yeni özellik birkaç kullanıcı ile test edilse de bu yenilik ile yeni bir kitle oluşması bekleniyor. Yeni özellik, kullanıcıların doğrudan uygulamaya birden fazla kısa klip kaydetmesine de olanak tanıyor.

15 saniyelik videolar doğrudan yüklenebilecek

Video 15 saniyeden kısaysa, doğrudan uygulamaya yüklenebiliyor ancak, kullanıcının 15 saniyeden daha uzun bir videosu varsa, telefonun galerisinden yüklenmesi gerekiyor.

Özellik, 'Yeni video oluştur' menüsünde bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

Uygulamanın filtreler, müzik ve diğer özelliklere sahip olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.