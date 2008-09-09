Yörüngedeki atıklar sorun oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Atlantis mekiğinin ekim ayında Hubbel Uzay Teleskobu'nun bakımı için yapacağı uçuşun, bu irtifadaki mikrometeorit ve yörünge atıkları tehlikesi yüzünden yüksek risk taşıdığını bildirdi.

NASA'nın mekik programı yöneticisi John Shannon, basın toplantısında, bu yolculuk sırasında uzay mekiğine bir mikro-meteorit veya yörünge atığının çarpması riskinin 185'te 1 oranında olduğunu belirterek, buna mukabil Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolculuk riskinin 300'de 1 olduğuna dikkati çekti.

Shannon, riskin 200'de 1'in üzerine çıkması durumunda, yolculuğa NASA'nın daha üst düzey yöneticilerinin, hatta başkan Michael Griffin'in karar verdiğini kaydetti.

UUİ'nin dünyaya yaklaşık 340, Hubble Teleskobu'nun ise yaklaşık 600 kilometre mesafede olduğunu belirten Shannon, "Mikro-meteoritler ve yörüngedeki atıklar, tüm mekik uçuşları için ve öncelikle UUİ'den çok Hubble'ın bulunduğu irtifadakiler için büyük risk oluşturuyor" diye konuştu.

Amerikalı yetkili, bu irtifadaki durumun, Çin'in bir uyduyu düşürmek için yaptığı deneme, ABD Hava Kuvvetleri'nin kontrol dışı kalan bir uyduyu vurmak zorunda kalması ve bir Rus füzesinin parçalanması yüzünden geçen yıla oranla daha tehlikeli duruma geldiğini söyledi.