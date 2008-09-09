T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Yörüngedeki atıklar sorun oldu

NASA: "Hubble Teleskobu'na Yolculuk Yüksek Risk Taşıyor"

09 Eylül 2008 03:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Atlantis mekiğinin ekim ayında Hubbel Uzay Teleskobu'nun bakımı için yapacağı uçuşun, bu irtifadaki mikrometeorit ve yörünge atıkları tehlikesi yüzünden yüksek risk taşıdığını bildirdi.

 

NASA'nın mekik programı yöneticisi John Shannon, basın toplantısında, bu yolculuk sırasında uzay mekiğine bir mikro-meteorit veya yörünge atığının çarpması riskinin 185'te 1 oranında olduğunu belirterek, buna mukabil Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolculuk riskinin 300'de 1 olduğuna dikkati çekti.

 

Shannon, riskin 200'de 1'in üzerine çıkması durumunda, yolculuğa NASA'nın daha üst düzey yöneticilerinin, hatta başkan Michael Griffin'in karar verdiğini kaydetti.

 

UUİ'nin dünyaya yaklaşık 340, Hubble Teleskobu'nun ise yaklaşık 600 kilometre mesafede olduğunu belirten Shannon, "Mikro-meteoritler ve yörüngedeki atıklar, tüm mekik uçuşları için ve öncelikle UUİ'den çok Hubble'ın bulunduğu irtifadakiler için büyük risk oluşturuyor" diye konuştu.

 

Amerikalı yetkili, bu irtifadaki durumun, Çin'in bir uyduyu düşürmek için yaptığı deneme, ABD Hava Kuvvetleri'nin kontrol dışı kalan bir uyduyu vurmak zorunda kalması ve bir Rus füzesinin parçalanması yüzünden geçen yıla oranla daha tehlikeli duruma geldiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24