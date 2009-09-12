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Kültür-Sanat

Yorumları satışları patlattı

Komedyen Stephen Fry’in olumlu yorumlarından sonra Twitter'ın satışları yüzde 6 bin artış gösterdi.

12 Eylül 2009 03:00

Komedyen Stephen Fry’in olumlu yorumlarından sonra Twitter'ın satışları yüzde 6 bin artış gösterdi.

Komedyen Stephen Fry’in, sinema, edebiyat ve müzik dünyasında büyük rol oynayan Twitter’da hakkında yorum yaptığı David Eagleman imzalı Sum: Forty Tales from the Afterlives adlı kitabın satışları, komedyenin olumlu yorumlarından sonra yüzde 6 bin artış gösterdi ve kitap çok satanlar listesinde ikinci sıraya oturdu. Fry, Twitter’da kitapla ilgili “Bu yıl daha büyüleyici bir kitap okuyamazsınız” diye yazmıştı.

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