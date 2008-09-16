'Yorumcu bence telif ödememeli'

Kayahan'ın, Nilüfer'in telif hakkını ödemediği için bestelerini söylemesine izin vermemesinden sonra, ünlü besteci Şehrazat'ın da Gülben Ergen'e benzer nedenle dava açacağını gündeme gelmişti.



Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Garo Mafyan ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim ülkemiz ne yazık ki bazı şeyleri geç kabul ediyor. 1950 yılında kabul ettiğimiz bir yasayı hâlâ uygulayamıyoruz. Sorun da oradan çıkıyor zaten... Siz bir eseri üretiyorsunuz ve birisi onu ortaya çıkartıyor;fakat bu işin kurallarında böyle değil. Bu kuralları telif hakları avukatları hepimizden daha iyi bilir ve onların yorumlaması gerekir. Genel bir kanı var, eser sahibi her zaman en tepededir. Yorumcu telif öder mi? Hayır. Yorumcu da sonuçta emeği olan birisidir;ama kurallar içinde bunun nasıl olması gerektiği zaten belli. Yorumcunun da eser sahibinin de hakkı belli. Duygusallığa da bu işte pek yer yok."

