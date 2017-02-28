Yorum: Türkiye ofsayta düştü

Türkiye giderek daha fazla ofsayta düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini İslamcılığın nüfuzunda bir otokrasiye doğru götürdüğünü görmemek imkansız. Hatta bazıları Türkiye’de İslamcı bir diktatörlük kurulmasından korkuyor. Burada söz konusu olan sadece ülkedeki parlamenter sistemin Erdoğan'ın kendisi için oluşturduğu başkanlığa dönüştürülmesi ve yeniden yürürlüğe girmesi muhtemel olan idam cezası değil. Söz konusu olan Türkiye'deki gündelik yaşam; on binlerce ordu mensubunun tutuklanması, idari yapıda, okullarda, üniversitelerde, kamu kurumlarında herkes Gülen yapılanması mensubu olma zannı altında bırakılması. Bu tutuklama dalgası altında hukuk devleti de doğru yoldan sapıyor, tabii bununla birlikte basın ve ifade özgürlüğü de...

Türkiye'de 150'den fazla gazeteci tutuklu. Gazeteler kapatılıyor, kapatılmayanlar da yönlendiriliyor. Muhalif sesler artık nadiren duyuluyor, görülüyor, okunuyor. Şimdi de Alman bir gazeteci, Deniz Yücel tutuklandı. Hükümete, Başbakan Merkel'e ve Dışişleri Bakanı Gabriel'e varıncaya kadar Deniz Yücel için etkileyici, haklı bir dayanışma var.

Şu ana kadar federal hükümet, Türkiye'nin bir otokrasiye doğru kayması konusunda çekimser bir tutum içindeydi, daima ölçülü hareket etti, Türkiye ve Erdoğan ile köprü kurmaya gayret etti. Biraz da Erdoğan'ın mülteci anlaşmasını feshedebileceği yönündeki haklı korku nedeniyle böyle oldu. Ama hükümetin artık kaçışı yok, Türkiye'ye karşı kati, açık bir tutum sergilemek zorunda. Ve üstelik Türkiye kamuoyunun hiç olmadığı kadar tahriklere açık olduğu bir dönemde. Türkiye'de artık gri tonlar yok, farklılıkların gözetildiği bir atmosfer mevcut değil. Sadece Erdoğan yanlılığı ve karşıtlığı var, sadece dost veya düşman...

Almanya'daki gazeteler "Hepimizi Deniziz" sloganıyla çıktı, Facebook ve Twitter'de de bu slogan kullanılıyor. Evet, medyada hepimiz Deniziz. Hepimiz meslektaşımız ve demir parmaklıklar ardındaki 154 gazeteci için endişeleniyoruz. Türkiye'deki basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü için kaygılanıyoruz. Türkiye için kaygılanıyoruz. Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor. Ülke, siyasi olarak ofsaytta. Deniz Yücel'in tutuklanması bunun göstergesi.

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Alexander Kudascheff