Yorum: Türkiye kapıyı çalıyor

Türk hükümeti Almanya'ya karşı sözlü açıklamalarını yumuşatıyor. Türkiye'den üst düzey politikacılar ve medyanın güçlü bir biçimde Almanya karşıtı açıklamalar yaptığı zamanlar geride kalmış görünüyor. Hatırlatmak gerekirse Türkiye, Almanya'ya Nazi yöntemlerini uyguladığı ve terörizmi desteklediği suçlaması yöneltmişti.

Türkiye yavaş yavaş bunlarla kendine zarar verdiğini anlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Sigmar Gabriel'le yakınlaşma arayışında ve Gabriel, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede konuğuna Türk çayı ikram ederek zekice davrandı. Gabriel bunu yaparak Almanya'nın nasıl davranacağını bildiğini göstermek istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakan Merkel'i Türkiye'ye davet etti ve bu hafta çarşamba günü Berlin ve Ankara arasında hükümetler arası görüşmeler başladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşmeye dönülmüş değil. Alman hükümeti Türkiye'de 11 aydır hakkında iddianame hazırlanmaksızın cezaevinde tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel serbest bırakılmadan, normalleşmenin olmayacağını açık biçimde ifade etti. Türkiye Ulm kentinden gazeteci Meşale Tolu ve diğer Alman vatandaşlarını serbest bıraktı. Yine de Türkiye'deki cezaevlerinde hala siyasi gerekçelerle tutuklu Alman bulunuyor.

Alman hükümetinin Türkiye'ye yaptığı baskı etkisini gösteriyor. Bunu en çok geçen altı ay içinde Almanya'nın Türkiye'deki büyük projelere uluslararası finansmanın durdurulmasını sağlamasını Türkiye hissetti. Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonu Türkiye'de uzun vadeli projeleri finanse etmiyor. Türkiye'deki büyüme özellikle büyük projelerle yaşıyor. Bu projelerin mümkün olması için Türkiye'de Hazine Müsteşarlığı garantisi veriliyor. Ancak bu bir tehlikeyi barındırıyor. Olası bir krizde kredilerin kesilmesi bir domino etkisine yol açabilir ve ekonomiyi dibe çekebilir. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat uyarısı da ciddi bir etkiye yol açıyor. Türkiye'ye giden Alman tatilcilerin sayısı geçen yıl üçte bir geriledi. Bu durum yeni Alman yatırımcıları Türkiye'ye çekmiyor.

Türkiye dış politikasında soğuk rüzgarlar esiyor. Türkiye'nin ABD ile ilişkisi gergin ve Rusya Ankara'nın bir operasyon hazırlığında olduğu Suriye Kürtleri ile işbirliği yapıyor. Gerçi Arap cephesi Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan eden inisiyatifi nedeniyle Erdoğan'ı alkışlıyor. Ancak birçok Arap ülkesinin bu işine gelmiyor. Erdoğan böylece bilerek yıkmaya başlamadan önceki Almanya ile bir zamanlar var olan dostane ilişkileri hatırlıyor.

Rainer Hermann

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Gazeteci-yazar Rainer Hermann Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yazıyor.