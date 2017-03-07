Yorum: Trump‘tan alışmadık ürkeklik

ABD Başkanı Donald Trump'a soracak olursanız, görevine başlar başlamaz hata yaptığını asla kabul etmeyecektir. Şimdi ikinci denemesinde bakanlarını basının önüne sürdü. Zira mültecilerin ABD’ye girişine kısıtlama getirilen düzenleme, bizzat Başkan tarafından değil de bakanlar tarafından kamuoyuna açıklandı. Gazetecilerin bakanlara soru sormasına da izin verilmeyerek bu konuda hiçbir şekilde riske girilmedi. Amerikan kamuoyuna da sadece Başkan’ın kararnameyi imzalarken çekilen bir fotoğrafı sunuldu. Trump’ın kendisi kayıplara karışmış vaziyette.

Oysa bu, seçim kampanyası boyunca en çok ağırlık verdiği konuların başında geliyordu. Pek çok Amerikalı da Trump’ı bu yüzden seçti: ABD’nin sınırları güvence altına alınarak mülteci akınınına dur denilecek!

‘Dikkatleri başka yöne çekmek istiyor'

Trump’ın kamera ve mikrofonlar karşısındaki bu alışılmadık ürekliği sebepsiz değil: Hafta sonunda selefi Obama’ya karşı yaptığı suçlamalar büyük yankı ve tepki uyandırdı. Güya Obama, Trump’ın seçim kampanya merkezini dinlettirmiş. Ancak Trump, bu iddiasına dair somut bir kanıt ortaya koyamadı. Basında çıkan yorumlarda, kamuoyunun dikkatini kendi yönetimiiyle ilgili sorunlardan başka yöne kaydırmak için Başkan’ın bu mesnetsiz iddiayı ortaya attığı savunuluyor. Bu hiç de uzak bir ihtimal değil aslında.

Zira Başkan, kolları sıvar sıvamaz bir dizi hata ve skandala imza attı. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurmasına rağmen, bugüne kadar bir tane bile yasayı Kongre’nin onayına sunmadı. Bu nedenle danışmanlarının, ona Twitter ve televizyonndan uzak durmasını tavsiye etmiş olması kuvvetye muhtemel. Böyle olsa bile Başkan buna uzun süre uymayacaktır.

Sembol niteliğinde

Washington, dünyanın geri kalanına sırtını dönüyor. Yani, uluslararası hukuka aykırı işgal ve müdahaleleriyle mülteci krizinin baş sorumlusu olan ülke, kendisini dış dünyadan izole ediyor. Trump, Beyaz Saray’ın duvarlarının arkasına saklanıyor. Bu sembol niteliği taşıyor. Liderlik böyle olmaz.

Bakalım bir hafta sonra Washington’u ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci krizini gündeme getirecek mi? Bahsetse bile son derece dikkatli olacaktır. Çünkü Donald Trump’ın "America first – Önce Amerika” şeklindeki izolasyon politikasını kolay kolay değiştirmeyeceğinin Merkel de farkında. Gerek Merkel gerekse diğer Avrupa ülkeleri, bu yaklaşımı kabullenmek zorunda. Ancak Avrupa da bu tutumdan ders çıkarmalıdır: Eğer ABD kendi çıkarlarını ateşli bir şekilde savunuyorsa, Avrupa’nın da ondan geri kalmaması gerekir.

© Deutsche Welle Türkçe

Miodrag Soric