Yorum: Trump’ın hedef tahtasında sağlık reformu var

ABD’nin müstakbel Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump’ın 20 Ocak‘ta resmî olarak göreve başlar başlamaz, Barack Obama tarafından çıkarılan ve “Obamacare“ olarak adlandırılan sağlık reformu yasasının bazı bölümlerini, kanun hükmünde kararnameyle iptal edeceğini açıkladı. Demokratlar teyakkuza geçmiş durumda. Ama asıl endişeyi, reformdan önce herhangi bir sağlık sigortası güvencesine sahip olmayan milyonlarca Amerikalı taşıyor. Zira Amerikan Başkanı, zahmetli prosedürler ve Kongre'nin onayı olmaksızın kararname çıkarma yetkisine sahip.

Görevi devretmeye hazırlanan Barack Obama ise Kongre’deki partili arkadaşlarıyla istişare ederek, Cumhuriyetçilerin bu planlarını boşa çıkarmanın yollarını arıyor. Obama, Demokratların kararlı bir şekilde direnmesini ve reformun iptali konusunda Cumhuriyetçilere kesinlikle destek vermemesini istiyor.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Obamacare’in bazı bölümlerini olumlu bulduğunu da açıklamıştı. Örneğin kronik rahatsızlıkları bulunanlar, sigorta kapsamında kalmaya devam edecek. Gençler ise 26’ncı yaş gününe kadar ebeveynlerinin sağlık sigortasından yararlanacak.

Ancak tüm bunlar yüklü bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Trump ve Cumhuriyetçiler, seçim kampanyasında sigorta pirimlerini düşürme sözü verdi. Bunun nasıl olacağına dair somut bir açıklama bugüne kadar yapılmadı. Söylenen tek şey, sağlık sisteminde rekabetin artırılacağı ve Demokratların destek vermesi durumunda bunun sağlanabileceği oldu.

Cumhuriyetçiler hazırlıksız yakalandı

Müstakbel Başkan Yardımcsı Mike Pence’in açıklamaları, asıl hedefin böyle bir işbirliğine gitmek olmadığını gösteriyor. Zaten buna ihtiyaçları da yok. Zira Cumhuriyetçiler, sadece Kongre ve Senato’da çoğunluğu ellerinde bulundurmakla kalmayıp, 20 Ocak'tan itibaren ABD’nin Başkanlık koltuğunu da devralacak.

Lakin aklıselim olarak bakıldığında, Trump’un görevdeki ilk haftalarında yapabileceklerinin sınırlı olduğu görülecektir. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle köklü değişiklikler değil, sadece bazı küçük düzenlemeler yapmak mümkün. Sağlık sisteminin reformdan geçirilmesi için ise Kongre’nin onayına ihtiyaç var.

Oysa Cumhuriyetçiler henüz o aşamaya gelmedi. Zira çekmecelerinde somut bir reform taslağı mevcut değil. Bunun en önemli nedeni de geçen sonbahara kadar, Başkanlık seçimini kazanabileceklerini kendilerinin dahi tahmin etmemesiydi. Dolayısıyla seçim zaferine hazırlıksız yakalandılar.

Devlet yönetmek için laf değil icraat üretilmelidir. Basmakalıp seçim vaatleri artık işlevini yitirmiştir.

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Miodrag Soric