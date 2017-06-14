Yorum: Trump ya da kaos yaratma sanatı

Dost, düşman, kimse onun elinden kurtulamıyor. Başkan adayı Donald Trump 2016 yılında oturmuş vali ve senatörlerin seçim stratejilerini akamete uğratıp, çiçeği burnunda siyasetçi sıfatıyla Başkan seçilmişti. Rakiplerini alaya alıyor, onlara küçük düşürücü isimler takıyor ve Amerikan siyaset kültürünün seviyesini alçaltıyordu.

Bu kez Başkan'a arka çıkma sırası Adalet Bakanı Jeff Sessions'daydı. Sessions Senatörlerin Rusya'nın seçim üzerindeki etkisi ve eski FBI Başkanı James Comey'in görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili ısrarcı soruları karşısında sendelemedi ve Trump'a zarar verebilecek hiçbir şey söylemedi. En çok kullandığı kelime ‘hatırlamıyorum' oldu. Köşeye sıkışacağını anladığında da cevap vermeyi reddetti. Böyle davranmak onun hakkıdır. Ama şeffaflık böyle olmaz. Sessions'un komisyondaki davranışları ne kendine, ne de yönetime güven duyulmasına yarayacaktır.

Yanıtsız kalan sorular

Trump karşıtlarlının elinde, Başkan'ın seçim ekibinin Rusya ile sıkı bağlantı kurduğuna dair hiçbir kanıt bulunmuyor. O halde Demokratlar tahkikatı sürdürmekten vaz mı geçecekler? Hiç sanılmasın.

Trump'ın Rusya ile aşırı sıkı ilişki kurduğu şüphesi Kongre koridorlarında dolaşmaya devam edecek. Mahkemeler Müslümanlara vize yasağı uygulanmasını reddedip, konuyu bir üst mahkemeye havale edecek. Trump'ın özel ticari ilişkileriyle resmi görevini birbirine karıştırıp karıştırmadığı soruşturulmaya devam edecek. Gayrimenkul imparatoru Trump bundan sonra da Washington'u olumsuzluklardan temizlemeye kararlı bir lidermiş gibi davranacak. Trump'ın gerçekten normal Amerikalının avukatı olduğunu sanması ise bütün bunların üzerine tüy dikiyor.

Son hız geçmişe marş, Amerika!

Taraftarları Pennsylvania'daki bir kömür madeninin yeniden açılmasını Amerikan ekonomisinin modernleştirilmesi adına coşkuyla karşılıyorlar. Washington aynı zamanda iklim anlaşmasından çekiliyor, uluslararası ticaret anlaşmalarını yok sayıyor ve sınırlara duvar çekmeye hazırlanıyor. Amerika dörtnala geçmişe dönüyor.

Donald Trump ‘alternatif gerçeklerin' dünyasında yaşıyor. Hakikatleri işine yarıyorsa kabul ediyor. Bu Başkan yarı doğruları ve ‘hem öyle, hem böyleleri' mıknatıs gibi çekiyor. Kaos yaratma içgüdüsü bu kadar barizleşebilir. Adalet Bakanı Jeff Sessions Senato Komisyonunda Başkan'ın kararlarını ve karara varış tarzını savundu. Yaptıklarına ilerde pişman olabilir.

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Miodrag Soric