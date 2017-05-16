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Deutsche Welle

Yorum: Trump sır tutamıyor mu?

Trump istihbarat sırlarını ifşa mı etti? DW editörlerinden Miodrag Soric’e göre Trump’ın Rusya’ya gizli bilgileri verdiği yönündeki iddiaların sonuçları, ABD Başkanı için ağır olabilir.

16 Mayıs 2017 16:07

Henüz hiçbir şey ispat edilmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tam da Rus hükümet temsilcilerine gizli bilgileri verdiğini söylemek için çok erken. Yine de bu tartışmalar bile ABD Başkanı'na büyük zarar veriyor. Zira Trump'ın önce seçim kampanyası sırasında şimdi de Beyaz Saray'da Kremlin ile işbirliği yaptığı şüphesi bir türlü yok edilemiyor.

Bu gelişmenin olası sonuçlarından biri şöyle özetlenebilir: Trump‘ın kısa bir süre önce görevden aldığı FBI Başkanı James Comey'in halefini bulması çok daha zorlaşacak. Çünkü Trump'ın Kongre'deki dostları ve karşıtları şimdi ona daha fazla şüphe ile yaklaşacak. Trump'ın atayacağı ismin Senato'nun onayından geçmesi kolay olmayabilir.

Kuşkular artıyor

Bir başka sonuç ise Amerika’nın müttefikleri istihbarat servisleri arasındaki veri paylaşımında kendini geri çekebilirler. Bu Başkan’ın ağzından başka ne kaçıracağını kim bilebilir ki? İstihbarat servislerinin elde ettikleri bilgileri ABD ile paylaşmaması ise ülkenin güvenliğini ciddi oranda olumsuz etkileyebilir. Ayrıca müttefikler arasında da kuşkuları artırabilir.

Bu sonuçları kestiren Trump'ın danışmanları ve hükümet temsilcileri, iddiaları reddetmekte gecikmedi. Ancak şimdiye dek bir başarı elde ettikleri söylenemez. Kibiri ve beğenilme tutkusunun sık sık kurbanı olan 70 yaşındaki Başkan'ın bazen bir çocuk gibi davrandığına inandıkları gibi giderek daha fazla Amerikalı Trump'ın her şeyi yapabileceğine inanıyor.

Büyük güvenlik riski

Bu şüphelerde en ufak bir gerçek payı olmasa bile manidar olan birçok Amerikalı ve müttefik ülkenin Trump konusunda hava atmak, kendini daha önemli göstermek ve dikkatleri üzerine çekmek için düşmana karşı önemli bir bilgiyi ağzından kaçırabileceğinden emin olması.

Trump'ın hataları ABD Kongresi'nde büyük endişe yaratıyor. Demokratlar Trump'ı büyük bir güvenlik riski olarak görüyor. Cumhuriyetçiler ise pek fazla sesini çıkarmıyor ama yine de kulislerde neler yapılabileceğini düşünüp taşınıyorlar. Trump'ın başkanlık koltuğundan ayrılması uzun sürebilir. Mevcut durumdan nasıl çıkılacağı ise belirsizliğini koruyor. Yani Cumhuriyetçiler halihazırda gözlerini dikip gelişmeleri takip ediyor ve bir şey yapmıyor. Ta ki bir sonraki skandala kadar. Cumhuriyetçilerin bu Başkan ile halihazırdaki tutumlarını değiştirmeleri uzun sürmeyecektir.

© Deutsche Welle Türkçe

Miodrag Soric

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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